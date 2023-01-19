SPOR
19 Ocak 2023 - 12:46

Beşiktaş Amir Hadziahmetovic için teklifini yükseltmeye karar verdi

Bir süredir Konyaspor’un yıldız isimlerinden Amir Hadziahmetovic’i transfer etmek isteyen siyah beyazlılar ilk yaptığı teklifin reddedilmesinin ardından yeni teklifini Konya yönetimine resmen iletti.

SPOR
19 Ocak 2023 - 12:46
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Beşiktaş Amir Hadziahmetovic için teklifini yükseltmeye karar verdi


Ziraat Türkiye Kupası’na normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın ardından penaltı atışlarıyla Ankaragücü’ne mağlup olarak veda eden Beşiktaş’ta tüm gözler lige çevrilmiş durumda. Beşiktaş yönetimi kupada yaşadıkları üzüntünün ardından ara transfer döneminde yapmayı planladığı hamleleri hızlandırmaya karar verdi. 

Teknik Direktör Şenol Güneş’in ısrarla kadrosunda görmeyi istediği isimlerden biri olan Amir Hadziahmetovic için Konyaspor’a geçtiğimiz günlerde 2.5 Milyon Euro bonservis ücreti öneren Beşiktaş yönetiminin bu teklifi yeterli bulunmamıştı.



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Başkan görüşmeleri bizzat yürütüyor

Teknik direktörünün ısrarı üzerine Konyasporlu yıldız Amir Hadziahmetovic için teklifini yükseltmeye karar veren Beşiktaş yönetiminde Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Konyaspor başkanıyla bir görüşme daha gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bosna Hersekli yıldız Amir Hadziahmetovic için 2.5 Milyon Euro’luk teklifini 3 Milyon Euro’ya yükselten Beşiktaş yönetimi aynı zamanda takasta da Amir için oyuncu verebileceğini kulüp yetkililerine iletti.

Konyaspor yönetimi yeni teknik adamıyla bu transferi görüşebilmek adına teklifi düşünebilmek için süre isterken, bu hafta sonuna kadar transferde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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