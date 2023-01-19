Ziraat Türkiye Kupası’na normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın ardından penaltı atışlarıyla Ankaragücü’ne mağlup olarak veda eden Beşiktaş’ta tüm gözler lige çevrilmiş durumda. Beşiktaş yönetimi kupada yaşadıkları üzüntünün ardından ara transfer döneminde yapmayı planladığı hamleleri hızlandırmaya karar verdi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in ısrarla kadrosunda görmeyi istediği isimlerden biri olan Amir Hadziahmetovic için Konyaspor’a geçtiğimiz günlerde 2.5 Milyon Euro bonservis ücreti öneren Beşiktaş yönetiminin bu teklifi yeterli bulunmamıştı.
SPOR
19 Ocak 2023 - 12:46
Beşiktaş Amir Hadziahmetovic için teklifini yükseltmeye karar verdi
Bir süredir Konyaspor’un yıldız isimlerinden Amir Hadziahmetovic’i transfer etmek isteyen siyah beyazlılar ilk yaptığı teklifin reddedilmesinin ardından yeni teklifini Konya yönetimine resmen iletti.
SPOR
19 Ocak 2023 - 12:46
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