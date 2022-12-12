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12 Aralık 2022 - 14:13

Beşiktaş, Anadolu Efes maçının ardından ligin dibine demir attı

Sezon başından bu yana üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş Emlakjet, ligde oynadığı 10 maçın 8'ini kaybederek alt sıralarda yer aldı.

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12 Aralık 2022 - 14:13
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Beşiktaş, Anadolu Efes maçının ardından ligin dibine demir attı


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes'i konuk eden Beşiktaş Emlakjet, parkeden 99 - 86'lık skorla mağlup ayrılırken; üst üste dördüncü toplamda da sekizinci yenilgisini aldı.

Bu sonucun ardından haftayı 15. sırada tamamlayan siyah - beyazlılar, bu sezon Akatlar'da oynadığı beşinci maçını da kaybetti.



Bir hafta önceki Manisa BB mağlubiyetinin ardından yönetime istifasını sunan ancak istifası kabul edilmeyen başantrenör Ahmet Kandemir, Anadolu Efes karşısında da taraftarın hedefindeydi. Final çeyreğine yaklaşırken taraftarın istifaya davet ettiği Kandemir, karşılaşmanın ardından konuyla ilgili açıklama yapmadı ve basın toplantısında şu sözlere yer verdi;

“Oyuncularım ellerinden geldiği kadar sahada mücadele etti. Sonuçta karşımızda Avrupa'nın en iyi takımlarından biri var. Yüksek yüzdeyle oynadılar ve bu tür takımların karşısında bu kadar yüksek yüzdeyle oynadıklarında tutunmak zordur. Biz birkaç kez tepki göstererek maça ortak olmaya çalıştık. Sonuçta kadro kalitesi ağır bastı ama ben oyuncularımın kalitesinden memnunum. Bazı detaylar var onları tamamladığımız zaman takım olarak yükselişe geçeceğiz.“

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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