GÜNDEM
27 Şubat 2023 - 13:03

Beşiktaş-Antalyaspor maçında "istifa" sloganlarına tepki gösteren Devlet Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etti!

MHP lideri Devlet Bahçeli, önceki gün Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig maçında tribünlerde atılan "istifa" sloganlarını "sorumsuz ve bilinçsiz" olarak değerlendirmişti. Bahçeli, Beşiktaş-Antalyaspor maçında "istifa" sloganları atılmasına da tepki gösterdi ve Beşiktaş üyeliğinden istifa etti. Açıklamada, "Müsabakada deprem şehitlerine gösterilen sistemli saygısızlık, Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın bünyesinde barındırdığı milli manevi değerlere aykırıdır" denildi.

GÜNDEM
27 Şubat 2023 - 13:03
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Beşiktaş-Antalyaspor maçında


MHP Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttfakı ortağı Devlet Bahçeli, Beşiktaş Kulübündeki üyeliğinden istifa etme kararı aldı. Genel Başkan yardımcılığını yapan İsmail Özdemir, kamuoyuna karar ilişkin bir yazılı açıklama yaptı ve açıklamasında Kahramanmaraş depreminde 44 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve bu çerçevede gerçekleştirilen sistemli saygısızlığın milli manevi değerlere aykırı olduğu vurgulandı.

"BEŞİKTAŞ'IN MANEVİ DEĞERLERİNE YAKIŞMAMIŞTIR"

İsmail Özdemir'in ifadesinde şu ifadelere yer verildi:



Devlet Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etti

Bu açıklamaların ardından MHP'li 5 ismin de Beşiktaş JK üyeliğinden istifa ederek ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ