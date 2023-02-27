Beşiktaş-Antalyaspor maçında "istifa" sloganlarına tepki gösteren Devlet Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etti!







"BEŞİKTAŞ'IN MANEVİ DEĞERLERİNE YAKIŞMAMIŞTIR"







MHP Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttfakı ortağı Devlet Bahçeli, Beşiktaş Kulübündeki üyeliğinden istifa etme kararı aldı. Genel Başkan yardımcılığını yapan İsmail Özdemir, kamuoyuna karar ilişkin bir yazılı açıklama yaptı ve açıklamasında Kahramanmaraş depreminde 44 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve bu çerçevede gerçekleştirilen sistemli saygısızlığın milli manevi değerlere aykırı olduğu vurgulandı.İsmail Özdemir'in ifadesinde şu ifadelere yer verildi:Bu açıklamaların ardından MHP'li 5 ismin de Beşiktaş JK üyeliğinden istifa ederek ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.