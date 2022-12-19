Beşiktaş Başkan Adayı olması beklenen Hasan Arat'tan dikkat çeken paylaşım













Siyah-Beyazlılarda geçtiğimiz günlerde düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'na Hasan Arat'ın da katılması, başkan adayı olacak mı sorularını da beraberinde getirmişti. Hasan Arat, GudemBesiktas.com ile yaptığı röportajda ise, ''Eğer camiada böyle bir istek varsa karşı koymam'' diyerek adaylık sinyali vermişti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı da yapan Hasan Arat, Dünya Kupası Finali için gittiği Katar'da, Hüsnü Özyeğin ve Murat Özyeğin ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşması ise sosyal medyada ''Hasan Arat litesini belirlemeye mi başladı?'' sorularını da beraberinde getirdi.