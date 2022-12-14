Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basına açıklamalarda bulundu...

Bu sezon amatör branşlara sponsor bulma konusunda iyi bir sınav veren Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, gündemi meşgul eden konularla alakalı demeç verdi. Özellikle erkek basketbol takımının başarısız gidişatı hakkında konuşan Çebi, "Amatör sporlarda erkek basketbol takımımız karmaşa içinde. Ne amatör ne de profesyonel durumda. Salona geliniyor, birilerinin galeyana getirdiği bir grup hep bir ağızdan tezahürat yapıyor. Gelenlerin verdiği bilet parası, bir güvenliğin ücretini bile karşılamıyor. Skorlar bakımından iyi gitmeyen bir dönemden geçiyoruz. Ama unutmayalım ki bir şeyleri başaracaksak biraz acı çekmeyi öğrenmemiz lazım. Akatlar ağzına kadar dolacak, bilet gelirimiz yükselecek ve sponsorlar da bu ilgi karşısında sponsorluk bedellerini artıracak. Basketboldaki sonuçlarımız kısa sürede düzelir. 2020'de Bandırma’dan aldığımız genç çocuklarla takımın nasıl bir ivme yakaladığını gördünüz. NBA’ye oyuncu gönderdik. Biz bu oyuncuları, sattığımız fiyatın neredeyse yüzde 5’ine, 10'una almıştık. Bandırma’dan gelen 14 tane çocuk var. Bu çocukların kıymetlerini de zamanla anlayacaksınız. Onlarla beraber gelişeceğiz, yükseleceğiz. Dışarıdan transfer edilen basketçilere uzun yıllar ödenen fahiş maaşlar yüzünden her yıl 35-40 milyon TL civarı açık verdik. Acısını biz çekiyoruz ama varsın böyle olsun, gelecekte Beşiktaş dimdik ayakta olacaktır" dedi. Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, şu anda Basketbol Süper Ligi'nde 15. sırada, küme düşme potasında bulunuyor.