Beşiktaş Başkent'te 3 golle kazandı

MKE ANKARAGÜCÜ 2-3 BEŞİKTAŞ
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Maçtan dakikalar26. dakikada sağ taraftan Tolga Ciğerci'nin ortasında Beridze kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada kaleciden seken topu Muleka, kafayla filelere yolladı. 1-135. dakikada serbest vuruşu kullanan Masuaku, çıkardığı pas ile Weghorts'u buluşturdu. Aldığı pası ceza sahası içine gönderen Weghorts topu Dele Alli ile buluşturdu. Dele Alli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-245' İkinci yarı başladı47' GOL! Beridze, Ankaragücü'ne beraberliği getiren golü attı.52' Bu dakikalarda maç orta sahada top kapma mücadelesiyle geçiyor.61' Ankaragücü'nde Macheda, rakibine yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.68' Ankaragücü'nde Macheda oyundan alındı yerine Eren Derdiyok girdi.74' GOL! Kevin N'Koudou kazanılan penaltı vuruşunda topu kalecinin sağından düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını bir kez daha üstünlüğe taşıdı.80' Ankaragücü'nde rakibine yaptığı müdahale sonucu Marlon sarı kart gördü.90' KIRMIZI KART! Ankaragücü'nde Marlon, köşe direğine vurup hakeme tepkide bulununca ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı90' MAÇ SONA ERDİ Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Çağlar UyarcanMKE Ankaragücü: Bahadır Han, Marlon, Mukajic, Atakan Çankaya, Oğuz Ceylan, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Ariyibi, Ghayas Zahid, Beridze, Macheda
Yedekler: Nurullah Asan, Abdullah Durak, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Eren Derdiyok, Diack, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Ömer ErdoğanBeşiktaş: Emre Bilgin, Masuaku, Saiss, Necip Uysal, Rosier, Gedson Fernandes, Salih Uçan, N'koudu, Dele Alli, Muleka, Weghorst
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Josef de Souza, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Kerem Kesgin, Berkay Vardar, Welinton, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş
Teknik Direktör: Valerien İsmael