Beşiktaş Başkent'te 3 golle kazandı

MKE ANKARAGÜCÜ 2-3 BEŞİKTAŞ

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45' İkinci yarı başladı52' Bu dakikalarda maç orta sahada top kapma mücadelesiyle geçiyor.61' Ankaragücü'nde Macheda, rakibine yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.68' Ankaragücü'nde Macheda oyundan alındı yerine Eren Derdiyok girdi.80' Ankaragücü'nde rakibine yaptığı müdahale sonucu Marlon sarı kart gördü.90' KIRMIZI KART! Ankaragücü'nde Marlon, köşe direğine vurup hakeme tepkide bulununca ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı90' MAÇ SONA ERDİ: Eryaman: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Çağlar Uyarcan: Bahadır Han, Marlon, Mukajic, Atakan Çankaya, Oğuz Ceylan, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Ariyibi, Ghayas Zahid, Beridze, Macheda: Nurullah Asan, Abdullah Durak, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Eren Derdiyok, Diack, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu: Ömer Erdoğan: Emre Bilgin, Masuaku, Saiss, Necip Uysal, Rosier, Gedson Fernandes, Salih Uçan, N'koudu, Dele Alli, Muleka, Weghorst: Ersin Destanoğlu, Montero, Josef de Souza, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Kerem Kesgin, Berkay Vardar, Welinton, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş: Valerien İsmael