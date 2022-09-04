SPOR
04 Eylül 2022 - 23:18

Beşiktaş Başkent'te 3 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti.

SPOR
04 Eylül 2022 - 23:18
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Beşiktaş Başkent'te 3 golle kazandı

MKE ANKARAGÜCÜ 2-3 BEŞİKTAŞ

 CANLI ANLATIM 



Maçtan dakikalar

26. dakikada sağ taraftan Tolga Ciğerci'nin ortasında Beridze kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0



30. dakikada kaleciden seken topu Muleka, kafayla filelere yolladı. 1-1

35. dakikada serbest vuruşu kullanan Masuaku, çıkardığı pas ile Weghorts'u buluşturdu. Aldığı pası ceza sahası içine gönderen Weghorts topu Dele Alli ile buluşturdu. Dele Alli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

45' İkinci yarı başladı

47' GOL! Beridze, Ankaragücü'ne beraberliği getiren golü attı.

52' Bu dakikalarda maç orta sahada top kapma mücadelesiyle geçiyor.

61' Ankaragücü'nde Macheda, rakibine yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

68' Ankaragücü'nde Macheda oyundan alındı yerine Eren Derdiyok girdi.

74' GOL! Kevin N'Koudou kazanılan penaltı vuruşunda topu kalecinin sağından düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve takımını bir kez daha üstünlüğe taşıdı.

80' Ankaragücü'nde rakibine yaptığı müdahale sonucu Marlon sarı kart gördü.

90' KIRMIZI KART! Ankaragücü'nde Marlon, köşe direğine vurup hakeme tepkide bulununca ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı

90' MAÇ SONA ERDİ

 

Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Çağlar Uyarcan

MKE Ankaragücü: Bahadır Han, Marlon, Mukajic, Atakan Çankaya, Oğuz Ceylan, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Ariyibi, Ghayas Zahid, Beridze, Macheda
Yedekler: Nurullah Asan, Abdullah Durak, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Eren Derdiyok, Diack, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Emre Bilgin, Masuaku, Saiss, Necip Uysal, Rosier, Gedson Fernandes, Salih Uçan, N'koudu, Dele Alli, Muleka, Weghorst
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Josef de Souza, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Kerem Kesgin, Berkay Vardar, Welinton, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş
Teknik Direktör: Valerien İsmael

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı
Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı
Cenk Tosun: 'Belki adımı atmasam tekme Salih’e gelecekti'
Cenk Tosun: 'Belki adımı atmasam tekme Salih’e gelecekti'
Valerien Ismael: 'Zor bir takıma karşı aldığımız iyi bir galibiyetten dolayı mutluyuz'
Valerien Ismael: 'Zor bir takıma karşı aldığımız iyi bir galibiyetten dolayı mutluyuz'
Sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı oyunculara saldırdı
Sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı oyunculara saldırdı
Son Haberler
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba gibi giriş yaptı!
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba...
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu Turan'dan geldi
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu...
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce...
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından katledildi!
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından...
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan tarz değişikliği geldi! Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan...
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı...
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama...
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları...
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak belirlendi!
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak...
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı
Zafer rotasında düzenlenen ilk ultra maraton İzmir’de noktalandı
Yargı ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Yargı 2. sezon ilk tanıtım yayınlandı!
Yargı ikinci sezonda bizleri neler bekliyor? Yargı 2. sezon ilk tanıtım...