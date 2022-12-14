SPOR
14 Aralık 2022 - 22:11

Beşiktaş, çalışmalarına son sürat devam ediyor...

Şenol Güneş ve öğrencileri, Antalya kampında bugün pas ve şut çalışması sonrası taktik antrenmanı yaptı.

SPOR
14 Aralık 2022 - 22:11
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Beşiktaş, çalışmalarına son sürat devam ediyor...


Dünya Kupası arasında Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Kasım ayında ikinci kez Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenol Güneş yönetiminde Karakartal, ısınma ve istasyon koşularıyla antrenmana başladı. Ardından pas ve şut ağırlık çalışmalar yapan siyah beyazlı ekip, antrenmanı taktik çalışmalarıyla devam ettirdi. Taktik çalışmaları sonrasında çift kale taktik maçıyla, antrenman tamamlandı. Beşiktaş, yarın saat 14.00’te Giresunspor ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 

 



Beşiktaş, Dünya Kupası arasının hemen öncesinde teknik direktör değişikliğine gitmiş ve takımı 2015/16 ve 2016/17 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş'i Valerien Ismael'den boşalan koltuğa oturtmuştu. Beşiktaş, ligin ilk 13 haftasında aldığı 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 22 puan topladı. Karakartal, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un bir sıra altında sekizinci sırada yer alıyor. 

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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