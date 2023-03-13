Beşiktaş, Cenk Tosun için teklifini yeniledi













Hoca kalmasını çok istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta geçtiğimiz günlerde ortaya atılan transfer iddiası gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.Siyah beyazlıların Tosun Paşa’sı için ABD’nin MLS ekiplerinden Chicago Fire’ın talip olduğu ve yüksek bir maaş ücreti teklif ederek oyuncuyu kadrosuna katmak istediği konuşulmuştu.Cenk Tosun’un sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi için Beşiktaş yönetiminin de harekete geçerek maaşında bir artış yapmayı hedeflediği öğrenildi.Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş ile gerçekleştirdiği görüşme neticesinde oyuncusunun takımda kalabilmesi adına senelik ücretini yükseltmeye karar verdiği söyleniyor. Beşiktaş golcü oyuncusu için teklifini 1 Milyon Euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte toplamda 1.7 Milyon Euro teklif edeceği gelen bilgiler arasında yer alırken, takımında mutlu olan Tosun Paşa’nın bu teklife sıcak baktığı konuşuluyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 25 karşılaşmada süre alan Cenk, bu müsabakalarda 12 gol ve 2 asistlik bir katkıyla oynamıştı.