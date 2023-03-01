Beşiktaş, Cenk Tosun’un sözleşmesini uzatmaya karar verdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçerken aynı zamanda iç transferde de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Birçok ismin sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Başkan Ahmet Nur Çebi arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan isimlerden biri olan Cenk Tosun için tecrübeli teknik adam 1 yıllık opsiyon maddesinin kullanılması yönünde yönetime rapor verdi.