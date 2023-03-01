Beşiktaş, Cenk Tosun’un sözleşmesini uzatmaya karar verdi













Tosun Paşa Beşiktaş'ta kalabilir

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçerken aynı zamanda iç transferde de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Birçok ismin sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Başkan Ahmet Nur Çebi arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi.Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan isimlerden biri olan Cenk Tosun için tecrübeli teknik adam 1 yıllık opsiyon maddesinin kullanılması yönünde yönetime rapor verdi.31 yaşındaki tecrübeli golcü sezon başından bu yana Beşiktaş’ta 23 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken bu müsabakalarda 12 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak doğrudan 14 gole etkide bulunmuştu. Cenk Tosun’un da Beşiktaş’ta kalmaya sıcak baktığı öğrenilirken, sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesinin kullanılarak kontratının uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.