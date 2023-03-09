Beşiktaş, Dele Alli ile yola devam etmeyecek







Alli kendi görüntüsünden çok uzak







Spor Toto Süper Lig’de sezon başında Beşiktaş’a attığı imza özellikle de tüm Avrupa’da manşetlerde yer alan Dele Alli, siyah beyazlı taraftarlara hayal kırıklığı yaşatmıştı.Sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş’ta formsuzluğuyla dikkatleri çeken Dele Alli, takımın başına Şenol Güneş’in gelmesiyle birlikte de bu görüntüsünü tersine çeviremedi.Zaman zaman Dele Alli hakkında konuşan tecrübeli teknik adam oyuncusundan sık sık istediği verimi alamadığını vurgularken, İngiliz yıldız son haftalarda forma şansı da bulamamıştı.Şenol Güneş’in Beşiktaş yönetimiyle geçtiğimiz günlerde önemli bir görüşme kaydettiği konuşulurken, Şenol Hoca, Dele Alli’den artık vazgeçtiğini ve son haftalarda oyuncusunun maçları tribünden takip etmesi gerektiğini düşündüğünü iletti. Ayrıca Şenol Güneş, Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli’nin transferi için Everton ile de bir görüşme gerçekleştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.