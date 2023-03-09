SPOR
09 Mart 2023 - 15:37

Beşiktaş, Dele Alli ile yola devam etmeyecek

Beşiktaş’a transferiyle tüm dünyada büyük bir ses getiren Dele Alli, performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Alli ile ilgili olarak siyah beyazlı kulüp yeni kararlar aldı.

SPOR
09 Mart 2023 - 15:37
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Beşiktaş, Dele Alli ile yola devam etmeyecek
TAKİP ETTAKİP ET


Spor Toto Süper Lig’de sezon başında Beşiktaş’a attığı imza özellikle de tüm Avrupa’da manşetlerde yer alan Dele Alli, siyah beyazlı taraftarlara hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş’ta formsuzluğuyla dikkatleri çeken Dele Alli, takımın başına Şenol Güneş’in gelmesiyle birlikte de bu görüntüsünü tersine çeviremedi.

Alli kendi görüntüsünden çok uzak



Zaman zaman Dele Alli hakkında konuşan tecrübeli teknik adam oyuncusundan sık sık istediği verimi alamadığını vurgularken, İngiliz yıldız son haftalarda forma şansı da bulamamıştı.

dele alli beşiktaş

Şenol Güneş’in Beşiktaş yönetimiyle geçtiğimiz günlerde önemli bir görüşme kaydettiği konuşulurken, Şenol Hoca, Dele Alli’den artık vazgeçtiğini ve son haftalarda oyuncusunun maçları tribünden takip etmesi gerektiğini düşündüğünü iletti.

Ayrıca Şenol Güneş, Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli’nin transferi için Everton ile de bir görüşme gerçekleştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ