Beşiktaş deplasmanda 1 puana razı oldu













38. dakikada Weghorst, İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmak istediği hava topunu ceza sahasında önünde buldu. Bu oyucunun kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci ayağıyla yaptığı müdahaleyle golü önledi.53. dakikada Josef'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Salih'in plase vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.89. dakikada İstanbulspor savunmasından seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Tayfur Bingöl'ün gelişine çektiği sert şutu kaleci Jensen sağına uzanarak kornere çeldi.: Olimpiyat: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Candaş Elbil: David Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Adi Mehremic dk. 44 ?), Duhan Aksu, Oğuzhan Berber (Kağan Bağış dk. 60), Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar, Jetmir Topalli (Raymond Owusu dk. 60), Emir Kaan Gültekin (Aldin Cajic dk. 82 ?), İbrahim Yılmaz (Sindri Guri dk. 82 ?): Alp Arda, Michael Ologo, Abdullah Aydın, Patrick Ebert, Kristal Abazaj: Osman Zeki Korkmaz: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier (Tayfur Bingöl dk. 50), Tayyip Talha Sanuç (Welinton dk. 50), Romain Saiss, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Josef de Souza, Gedson Fernandes, Jackson Muleka (Cenk Tosun dk. 79), Kevin N'koudou (Nathan Redmond dk. 46), Wout Weghorst: Emre Bilgin, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Oğuzhan Akgün: Adam David Murray: N'koudou (dk. 8), Weghorst (dk. 39) (Beşiktaş), Emir Kaan (dk. 26), Ali Yaşar (dk. 86) (İstanbulspor): Josef de Souza, Welinton, Redmond (Beşiktaş), Melih Kabasakal (İstanbulspor)