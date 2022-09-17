SPOR
17 Eylül 2022 - 21:35

Beşiktaş deplasmanda 1 puana razı oldu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

SPOR
17 Eylül 2022 - 21:35
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Beşiktaş deplasmanda 1 puana razı oldu


MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada N'koudou'nun ceza yayı içerisinde kaleyi cepheden gören pozisyonda kullandığı serbest vuruşta kaleci Jensen, yerden gelen topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



26. dakikada sağ tarafta topla buluşan Topalli, pasını sol kanattan ceza sahasına doğru hareketlenen Emir Kaan'a verdi. Bu oyuncunun kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden çektiği sert şut önce sağ kale direğine ardından da kaleci Ersin'in sırtına çarparak filelere gitti. 1-1

38. dakikada Weghorst, İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmak istediği hava topunu ceza sahasında önünde buldu. Bu oyucunun kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci ayağıyla yaptığı müdahaleyle golü önledi.

39. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Masuaku, pasını sol çaprazdaki Gedson'a verdi. Gedson'un içeriye çevirdiği topa altıpas önündeki Weghorst, müsait pozisyondaki vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 1-2

53. dakikada Josef'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Salih'in plase vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.

86. dakikada ceza yayı gerisinden kaleyi cepheden gören pozisyondan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ali Yaşar'ın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

89. dakikada İstanbulspor savunmasından seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Tayfur Bingöl'ün gelişine çektiği sert şutu kaleci Jensen sağına uzanarak kornere çeldi.

Stat: Olimpiyat
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Candaş Elbil

İstanbulspor: David Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Adi Mehremic dk. 44 ?), Duhan Aksu, Oğuzhan Berber (Kağan Bağış dk. 60), Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar, Jetmir Topalli (Raymond Owusu dk. 60), Emir Kaan Gültekin (Aldin Cajic dk. 82 ?), İbrahim Yılmaz (Sindri Guri dk. 82 ?)
Yedekler: Alp Arda, Michael Ologo, Abdullah Aydın, Patrick Ebert, Kristal Abazaj
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier (Tayfur Bingöl dk. 50), Tayyip Talha Sanuç (Welinton dk. 50), Romain Saiss, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Josef de Souza, Gedson Fernandes, Jackson Muleka (Cenk Tosun dk. 79), Kevin N'koudou (Nathan Redmond dk. 46), Wout Weghorst
Yedekler: Emre Bilgin, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Oğuzhan Akgün
Teknik Sorumlu: Adam David Murray

Goller: N'koudou (dk. 8), Weghorst (dk. 39) (Beşiktaş), Emir Kaan (dk. 26), Ali Yaşar (dk. 86) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Josef de Souza, Welinton, Redmond (Beşiktaş), Melih Kabasakal (İstanbulspor)

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