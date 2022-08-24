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24 Ağustos 2022 - 00:01

Beşiktaş Divan Başkanlık seçimi öncesinde büyük olay!

Beşiktaş Divan Başkanlık seçimi öncesinde bazı üyelerin kulüp adına arayan numaranın Divan Kurulu Başkan adaylarından Yalçın Karadeniz'e ait olduğu iddia ediliyor.

SPOR
24 Ağustos 2022 - 00:01
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Beşiktaş Divan Başkanlık seçimi öncesinde büyük olay!


Beşiktaş'ta 17 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Divan Kurulu Başkanlık seçiminde mevcut Başkan Tevfik Yamantürk ile eski Divan Başkanı Yalçın Karadeniz karşı karşıya gelecek. Tüm camianın gözü gerçekleştirilecek olan seçimde olurken, yaşanan son olaylar herkesi şaşkına çevirdi.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık seçimi öncesinde bazı üyelere telefonlar açıldığı konuşuluyor. 25 yılını siyah-beyazlı renklere ayırmış olan Divan Kurulu Üyelerine, kulüp adına yapıldığı iddia edilen aramalarda ; ' Sizi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden arıyoruz. Gerçekleştirilecek olan Divan Kurulu seçiminde Başkanımız adaylar arasından Yalçın Karadeniz'i destekliyor. Sizi 17 Eylül'de oy kullanmaya bekliyoruz... ' ifadelerinin kullanıldığı iddia edildi.



BJK Divan Seçimi

Yaklaşık olarak son 2 haftadır aramaların yapıldığı numaranın ise Divan Kurulu Başkan adayı Yalçın Karadeniz'e ait olduğu konuşuluyor. Divan Kurulu üyeleri arasında son günlerde büyük bir şok etkisi yaratan bu gelişme, üye bilgilerinin KVKK gereği bu şekilde kullanılamayacak olduğu bilindiği halde kullanılması üyeler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

 

Yalçın Karadeniz'in ofisine ait olduğu iddia edilen bu aramaların arkasında ise yeni hayata geçirilmeye çalışılan Beşiktaş Dernekler Birliği Genel Sekreteri ve Silivri Beşiktaş Derneği Başkanı’nın koordinasyonunda organize edildiği kulislerde konuşuluyor.

EDİTOR
Abidin brt
Abidin brt
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