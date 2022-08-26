Beşiktaş Domogoj Vida’ya talip bulamıyor!







Beşiktaş Domogoj Vida'yı satıyor







Beşiktaş 2020 sezonunda maddi sorunlardan dolayı takımın bütçesini daraltmaya karar vermiş ve Domogoj Vida'yı elden çıkarmayı düşünmüştü. Peki Domogoj Vida hakkında hangi gelişmeler yaşandı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Beşiktaş 2020 sezonunda maddi sorunlar sebebiyle takım bütçesini daraltmaya karar vermiş ve 35 milyon Euro bandında karar kılınmıştı. Ahmet Nur Çebi'nin aldığı bu karar sonrasında takımdan çıkarılması düşünen isimlerden biri Hırvat stoper olarak takıma alınan Domogoj Vida olmuştu.31 yaşında olduğu bilinen Vida yıllık 3.5 milyon Euro kazanıyordu ve Beşiktaş yönetimi oyuncunun bonservisini 4 milyon Euro olarak belirlemişti. Edinilen bilgilere göre İtalya'da bulunan iki takım oyuncu ile ilgilendi ancak bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamadı.