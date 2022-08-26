SPOR
26 Ağustos 2022 - 22:40

Beşiktaş Domogoj Vida'ya talip bulamıyor!

Siyah beyazlılar 2020 sezonunda bütçelerini daraltmaya karar vermişti. Bunun sonucunda Domogoj Vida'yı satmaya karar verilmişti. Peki Domogoj Vida hangi takıma verildi? Tüm detaylar haberimizde.

SPOR
26 Ağustos 2022 - 22:40
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Beşiktaş Domogoj Vida’ya talip bulamıyor!


Beşiktaş 2020 sezonunda maddi sorunlardan dolayı takımın bütçesini daraltmaya karar vermiş ve Domogoj Vida'yı elden çıkarmayı düşünmüştü. Peki Domogoj Vida hakkında hangi gelişmeler yaşandı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş Domogoj Vida'yı satıyor

Beşiktaş 2020 sezonunda maddi sorunlar sebebiyle takım bütçesini daraltmaya karar vermiş ve 35 milyon Euro bandında karar kılınmıştı. Ahmet Nur Çebi'nin aldığı bu karar sonrasında takımdan çıkarılması düşünen isimlerden biri Hırvat stoper olarak takıma alınan Domogoj Vida olmuştu. 



Beşiktaş Vida'yı Satmaya Karar Verdi

31 yaşında olduğu bilinen Vida yıllık 3.5 milyon Euro kazanıyordu ve Beşiktaş yönetimi oyuncunun bonservisini 4 milyon Euro olarak belirlemişti. Edinilen bilgilere göre İtalya'da bulunan iki takım oyuncu ile ilgilendi ancak bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamadı. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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