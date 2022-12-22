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22 Aralık 2022 - 18:48

Beşiktaş Emlakjet, aradığını Polonya'da buldu...

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaptı. Ligin sonuna demir atan Beşiktaş Emlakjet'te kazan kaynıyor. Başarısızlığın faturası hâlâ kesilmedi ama düşen haberler, bize gösteriyor ki şubede yakın gelecekte değişim başlayacak.

SPOR
22 Aralık 2022 - 18:48
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Beşiktaş Emlakjet, aradığını Polonya'da buldu...


Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaptı. Ligin sonuna demir atan Beşiktaş Emlakjet'te kazan kaynıyor. Başarısızlığın faturası hâlâ kesilmedi ama düşen haberler, bize gösteriyor ki şubede yakın gelecekte değişim başlayacak. 

 



Özellikle başantrenör Ahmet Kandemir'in koltuğu son haftalarda pek de güvende değil. Diken üstünde olan Türk çalıştırıcı, hafta sonu Petkim mağlubiyeti sonrası eleştiri oklarını iyice üstüne çekmişti. Peki Ahmet Kandemir yerine kim gelecek?

 

İşte o isim Polonya'dan. Bugün basına çok bir sürpriz bir isim düştü. Polonya ile geçtiğimiz yaz EuroBasket 2022'de harikalar yaratan genç başantrenör Igor Milicic, Beşiktaş ile yakın temasta.

 

Igor Milicic, çeyrek finalde eledikleri Slovenya maçı sonrası verdiği röportajda şunları demişti: 

 

"Maç boyu Slovenleri kızdırmak istedik. Çünkü onlar ağladıkça, biz de ağlamalarından enerji devşirdik. Oyuncularımın karpuz gibi ta***ları, ay gibi de yüreği var." 

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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