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30 Aralık 2022 - 23:54

Beşiktaş Emlakjet artık Igor Milicic'e emanet. Ahmet Kandemir'in yerini Polonyalı çalıştırıcı devraldı

Beşiktaş Emlakjet'teki şu an deyim yerindeyse bir enkaz var. Bu enkazın altına gömleğinin kollarını sıvayarak girecek kişi bulmak zor. Fakat Karakartal o ismi buldu, üstelik yabancı topraklardan. Polonya'nın tarihi EuroBasket yolculuğunda takımın başında yer alan Igor Milicic, Türkiye'de yeni bir peri masalı yazmaya geliyor. İşi birazcık zor. Ama... Yolu uzun, heyecanı yüksek, gençliği var.

SPOR
30 Aralık 2022 - 23:54
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Beşiktaş Emlakjet artık Igor Milicic'e emanet. Ahmet Kandemir'in yerini Polonyalı çalıştırıcı devraldı


Beşiktaş Emlakjet'teki şu an deyim yerindeyse bir enkaz var. Bu enkazın altına gömleğinin kollarını sıvayarak girecek kişi bulmak zor. Fakat Karakartal o ismi buldu, üstelik yabancı topraklardan. Polonya'nın tarihi EuroBasket yolculuğunda takımın başında yer alan Igor Milicic, Türkiye'de yeni bir peri masalı yazmaya geliyor. İşi birazcık zor. Ama... Yolu uzun, heyecanı yüksek, gençliği var. 

Beşiktaş Emlakjet, bugün kulübün resmi basın organlarından yaptığı açıklamada takımın başantrenörlük görevine Igor Milicic'in getirildiğini açıkladı.Ahmet Kandemir



Siyah Beyazlılar, kulüp tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza attı. Beşiktaş Emlakjet şu anda Basketbol Süper Ligi'nde son sıraya demir atmış durumda. Bu büyük projenin işlemediği veya misyonunu erken tamamladı demek yanlış olmaz. Herkesin de bildiği bir şey vardı: Beşiktaş'ta koç değişikliği bekleniyordu. Beşiktaş'taki 2020 yılında başlanan büyük ve değerli projenin başaktörlerinden Ahmet Kandemir ile bugün yol ayrımına gelindi. Üçüncü Kandemir dönemi Beşiktaş'ta sona erdi.

Yeni gelen Igor Milicic'in EuroBasket'te tarihi Slovenya galibiyeti sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Milicic, "Maç boyu Slovenleri kızdırmak istedik. Çünkü onlar ağladıkça, biz de ağlamalarından enerji devşirdik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onların karpuz gibi ta***ları, ay gibi yürekleri var" ifadelerini kullanmıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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