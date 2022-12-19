SPOR
19 Aralık 2022 - 10:41

Beşiktaş Emlakjet'te kabus devam ediyor! Son sıralardan kurtulamıyorlar

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet deplasmanda karşılaştığı Aliağa Petkim Spor'a 97-83 mağlup oldu.

SPOR
19 Aralık 2022 - 10:41
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Beşiktaş Emlakjet'te kabus devam ediyor! Son sıralardan kurtulamıyorlar


Sezon başından beri istediği sonuçları bir türlü alayan Beşiktaş Emlakjet'te seri mağlubiyetler devam ediyor. Son olarak İzmir ekibi Aliağa Petkim Spor ile karşılaşan Siyah-Beyazlılar, bu maçtan da yenilmekten kurtulamadı.

Lig'de oynadığı 11 maçın 9'unu kaybeden Beşiktaş Emlakjet'te geçtiğimiz günlerde baş antrenör Ahmet Kandemir istifa etmiş fakat istifası Beşiktaş yönetimi tarafından kabul edilmemişti. İzmir deplasmanından da yenilgi ile ayrulan Siyah-Beyazlılar'da yönetim kurulunun nasıl bir karar alacağı merak konusu.



Oynadığı son 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş Emlakjet'te tarafarlar duruma sosyal medyadan büyük tepki gösterdi ve sorumluluları istifaya davetti. 16 Takımın mücadele ettiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. sırada bulunan Beşiktaş Emlakjet önümüzdeki hafta deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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