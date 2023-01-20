Beşiktaş, eski gözdesi Vincent Aboubakar'ı İstanbul'a getiriyor!

Beşiktaş'ta uzun zamandır devam eden forvette sona gelindi. Wegor'un Manchester United'a taşınmasının ardından eski forvet oyuncusu Vincent Abubakar'ın Al Nasr ile olan sözleşmesini bitirmesini bekleyen siyah beyazlılar sonunda iyi bir haber aldı.
ALACAKLAR TAHSİL EDİLDİ
2021'de Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistanlı Al Nasr'a ücretsiz transfer olan Abubakar, 39 maçta 13 gol ve 9 asistle sahaya her kulvarda hakim oldu. 30 yaşındaki oyuncu, Suudi kulübü Al Nasr ile borçlarını tahsil etti ve sözleşmesinin feshi için anlaşmaya vardı.
ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELİYORKamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a Al Nasr ile olan sözleşmesinin bu gece feshedildiğini ve yarın İstanbul'da olacağını bildirdi. Aboubakar, Beşiktaş ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. İlk yarıda Siyah Beyazlılardan 1,5 milyon Euro alacak olan başarılı forvet, 2,5 milyon Euro artı bir sonraki yıl için bir bonus alacak.
Vincent Aboubakar, 3. sezonunu Beşiktaş'ta geçirecek. 30 yaşındaki futbolcu, 2016/17 sezonunda Porto'dan transfer oldu ve tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 19 gol atıp 4 asist yaparak takıma büyük katkı sağladı. Aboubakar, 2016 Şampiyonası'nın ana oyuncularından biriydi.