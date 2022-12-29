Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor







Beşiktaş'ta hedef zirve yarışına ortak olmak







Adana Demirspor kulüp tarihinin rekorunu kırmak istiyor

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasının kapanış maçında Beşiktaş ve Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.Beşiktaş, ligin 15. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmıştı. Gaziantep FK'nın golünü Joao Figueiredo, Beşiktaş'ın golünü Wout Weghorst kaydetmişti. Siyah beyazlılar ligde 2 maçtır kazanamıyor. Dünya Kupası arasından önceki son maçı olan Fraport TAV Antalyaspor maçı ertelenen siyah beyazlılar, bir önceki hafta da Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ta Fas formasıyla Dünya Kupası'nda sakatlanan Romain Saiss ve Trabzonspor mücadelesinde sakatlanıp ameliyat edilen Rachid Ghezzal dışında eksik bulunmuyor. Şenol Güneş'in öğrencileri, Adana Demirspor karşılaşmasından 3 puan çıkarıp zirve takibini sürdürmek istiyor.Adana Demirspor, şu anda ligdeki en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor. Son olarak ligin 3. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olan konuk ekip, o tarihten bu yana ligde mağlubiyet yüzü görmedi. 11 maçtır yenilmeyen Adana ekibi, Beşiktaş karşısında bu sayıya 12'ye çıkararak kulüp tarihinin rekorunu kırmayı hedefliyor. Vincenzo Montella'nın bu maçtaki en büyük kozu geçtiğimiz hafta 2 gol kaydeden Emre Akbaba.