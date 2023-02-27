Beşiktaş Fabio Borini için 1.5 Milyon Euro’yu reddetti













Borini bu sezon fırtına gibi esiyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta son haftalarda gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atılmıştı. Fatih Karagümrük formasıyla etkileyici bir performans ortaya koyan Fabio Borini’nin Beşiktaş’ın radarına girdiği konuşuluyordu.Fabio Borini’nin sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi nedeniyle transferi uygun bir ücret karşılığında kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimi transferde umduğunu bulamadı.31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Fabio Borini, bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda Fatih Karagümrük formasıyla toplamda 21 karşılaşmada süre almıştı. Borini bu müsabakalarda 14 gol ve 8 asistlik bir katkı sağlamıştı. Borini için Fatih Karagümrük, Beşiktaş yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmelerde sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi öncesinde 1.5 Milyon Euro bonservis ücreti istedi. Beşiktaş yönetiminin istenen 1.5 Milyon Euro’luk bonservis ücretinin ardından masadan kalktığı iddia edildi.