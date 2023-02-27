SPOR
27 Şubat 2023 - 22:22

Beşiktaş Fabio Borini için 1.5 Milyon Euro'yu reddetti

Beşiktaş yönetiminin bir süredir temas halinde olduğu Fatih Karagümrüklü Fabio Borini’nin transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. Borini için Karagümrük’ün istediği ücret yüksek geldi.

SPOR
27 Şubat 2023 - 22:22
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Beşiktaş Fabio Borini için 1.5 Milyon Euro’yu reddetti
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta son haftalarda gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atılmıştı. Fatih Karagümrük formasıyla etkileyici bir performans ortaya koyan Fabio Borini’nin Beşiktaş’ın radarına girdiği konuşuluyordu.

Fabio Borini’nin sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi nedeniyle transferi uygun bir ücret karşılığında kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimi transferde umduğunu bulamadı.



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Borini bu sezon fırtına gibi esiyor!

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Fabio Borini, bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda Fatih Karagümrük formasıyla toplamda 21 karşılaşmada süre almıştı. Borini bu müsabakalarda 14 gol ve 8 asistlik bir katkı sağlamıştı.

Borini için Fatih Karagümrük, Beşiktaş yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmelerde sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi öncesinde 1.5 Milyon Euro bonservis ücreti istedi.

Beşiktaş yönetiminin istenen 1.5 Milyon Euro’luk bonservis ücretinin ardından masadan kalktığı iddia edildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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