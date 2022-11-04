SPOR
04 Kasım 2022 - 21:34

Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesinde kamp kadrosunu açıkladı. Tam 4 isim eksik

Beşiktaş'ta bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde resmi internet sitesi üzerinden kamp kadrosu açıklandı.

SPOR
04 Kasım 2022 - 21:34
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesinde kamp kadrosunu açıkladı. Tam 4 isim eksik


Spor Toto Süper Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Beşiktaş derbi mücadelesinde Galatasaray'ın konuğu olacak.

Siyah beyazlılarda yeni Teknik Direktör Şenol Güneş'in derbiye nasıl bir ilk 11'le çıkacağı büyük bir merak konusu haline gelirken, kamp kadrosu açıklandı.

Şenol Hoca kadrosunu belirledi



Teknik Direktör Şenol Güneş'in bazı sürprizlere imza attığı Galatasaray derbisi kadrosunda bu sezon ilk kez Atiba Hutchinson'un yer alacak olması dikkatleri çekti. Siyah beyazlılarda Emre Bilgin, Francesco Montero, Berkay Vardar ve Rachid Ghezzal da zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

BJK GS DERBİ KADROSU BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi öncesinde açıklanan kamp kadrosu ise şu şekilde;

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Jackson Muleka, Georges Kevin N'Koudou, Cenk Tosun, Wout Weghorst.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Frank Lampard: Şenol Güneş'in Dele Alli hakkındaki yorumlarını gördüm
Frank Lampard: Şenol Güneş'in Dele Alli hakkındaki yorumlarını gördüm
Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş transfer sözleri! Bence Premier Lig'de oynayacak
Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş transfer sözleri! Bence Premier Lig'de oynayacak
Fenerbahçeli Serdar Dursun'a sürpriz talip! İtalyan ekibi teklif yapacak
Fenerbahçeli Serdar Dursun'a sürpriz talip! İtalyan ekibi teklif yapacak
A Milli Takım'a yeni kan! Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Listenin ilk sırasında Sergen Yalçın Bulunuyor
A Milli Takım'a yeni kan! Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Listenin ilk sırasında Sergen Yalçın Bulunuyor
Beşiktaş'a dev sponsor! Stadyum isim hakkı için Katar firmasıyla görüşüldü
Beşiktaş'a dev sponsor! Stadyum isim hakkı için Katar firmasıyla görüşüldü
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi şut çalışması!
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi şut çalışması!
Son Haberler
Elif Alara Çetinel kimdir, neden hayatını kaybetti? Elif Alara Çetinel'in acı ölümü
Elif Alara Çetinel kimdir, neden hayatını kaybetti? Elif Alara Çetinel'in...
KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK burs başvuru tarihleri
KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK burs...
Bodrum'da oyuncakçıya giren köpek herkesi şaşkına çevirdi! Bakın o köpek oradan ne aldı
Bodrum'da oyuncakçıya giren köpek herkesi şaşkına çevirdi! Bakın...
Frank Lampard: Şenol Güneş'in Dele Alli hakkındaki yorumlarını gördüm
Frank Lampard: Şenol Güneş'in Dele Alli hakkındaki yorumlarını gördüm
Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş transfer sözleri! Bence Premier Lig'de oynayacak
Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden flaş transfer sözleri! Bence Premier...
İstihdam verileri açıklandı New York borsası haftayı yükselişle kapattı
İstihdam verileri açıklandı New York borsası haftayı yükselişle...
Hayat hikayesiyle ağlatan Kadir Ezildi'nin sevgilisi ortaya çıktı! Kadir Ezildi ve sevgilisinin çok konuşulan o fotoğrafı
Hayat hikayesiyle ağlatan Kadir Ezildi'nin sevgilisi ortaya çıktı!...
Fenerbahçeli Serdar Dursun'a sürpriz talip! İtalyan ekibi teklif yapacak
Fenerbahçeli Serdar Dursun'a sürpriz talip! İtalyan ekibi teklif yapacak
ABD verileri açıklandı! İşsizlik oranı yüzde 3.7 çıktı piyasada hareketlilik başladı
ABD verileri açıklandı! İşsizlik oranı yüzde 3.7 çıktı piyasada...
Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı ne zaman doğum yapacak, bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? Nur Tuğba Namlı canlı yayında açıkladı
Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı ne zaman doğum yapacak, bebeğinin...
Bu fotoğraf görenleri korkuttu! 3000 yılında insanların nasıl görüneceği fotoğraflarla açıklandı
Bu fotoğraf görenleri korkuttu! 3000 yılında insanların nasıl görüneceği...
A Milli Takım'a yeni kan! Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Listenin ilk sırasında Sergen Yalçın Bulunuyor
A Milli Takım'a yeni kan! Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Listenin...
Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşkından imrendiren pozlar geldi! Yıldırım'dan sevgilisi Deniz'e ''İyi ki varsın'' mesajı
Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşkından imrendiren pozlar geldi! Yıldırım'dan...
Güzel oyuncudan hamilelik pozları! Yağmur Ün sosyal medya da paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu
Güzel oyuncudan hamilelik pozları! Yağmur Ün sosyal medya da paylaştığı...
Masterchef'de yarışan Tunahan Ak işsizliği ile gündeme gelmişti! Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini reddeden Tunahan Ak, şimdilerde bir cafeye ortak olduğu iddia edildi
Masterchef'de yarışan Tunahan Ak işsizliği ile gündeme gelmişti!...