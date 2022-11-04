Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesinde kamp kadrosunu açıkladı. Tam 4 isim eksik







Şenol Hoca kadrosunu belirledi







Spor Toto Süper Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Beşiktaş derbi mücadelesinde Galatasaray'ın konuğu olacak.Siyah beyazlılarda yeni Teknik Direktör Şenol Güneş'in derbiye nasıl bir ilk 11'le çıkacağı büyük bir merak konusu haline gelirken, kamp kadrosu açıklandı.Teknik Direktör Şenol Güneş'in bazı sürprizlere imza attığı Galatasaray derbisi kadrosunda bu sezon ilk kez Atiba Hutchinson'un yer alacak olması dikkatleri çekti. Siyah beyazlılarda Emre Bilgin, Francesco Montero, Berkay Vardar ve Rachid Ghezzal da zorlu mücadelede forma giyemeyecek.Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi öncesinde açıklanan kamp kadrosu ise şu şekilde; Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Jackson Muleka, Georges Kevin N'Koudou, Cenk Tosun, Wout Weghorst.