Beşiktaş Hatay'dan eli boş döndü: Hatayspor 2-1 Beşiktaş







İLK GOL 33. SANİYEDE GELDİ







MAÇTA İKİNCİ YARI





Spor Toto'da Süper Lig 11. hafta maçlarında Atakaş Hatayspor Beşiktaş'ı konuk olarak ağırladı. Beşiktaş'ın il saniyelerde attığı gol karşısında mücadelesinde vazgeçmeyen Hatayspor, özellikle ikinci yarıda çok baskılı oynadı ve maçı 2-1 üstünlükle tamamladı.Maçın başlama düdüğünün hemen ardından 33’üncü saniyede hep birlikte rakibinin kalesine yüklenen Beşiktaş, Muleka'nın verdiği pasla sağ çaprazda topla buluşan Weghorst, uzak köşeden sert bir vuruş yaptı. Weghorst'un bu vuruşuyla top ağlarla bulurken skor Beşiktaş 1, Hatayspor 0 şeklinde değişti. Beşiktaş'ın 11. dakikadaki hücumunda Weghorst, Salih Uçan'ın pasını ceza sahasına sokmaya çalıştı, ancak defansın araya girmesiyle sahada kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterildi fakat karar VAR incelemesinden sonrası kaldırıldı.Hatayspor 33. dakikada çok etkili oynadı. Savunmada hata yapan Saba Lobzhanidze, topun kale önünde Al Kaabi'nin eline geçmesine izin verdi. Al Kaabi'nin şutu direğe auta gitti. Beşiktaş'ın 48. dakikada oyuna girdiği atağında Salih Uçan ceza sahasına girmeden sağdan sert bir şut gönderdi ve defans kornerden müdahale etti. Hızlı bir dönüş yapmak isteyen Tayyip Talha Sanuç, defansa çarptı ve az farkla direği ıskaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 galibiyetiyle sona erdi.Hatayspor'un 50. dakikada geliştirdiği atakta Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahası önünde sağ çaprazdan uzak direğe şutunu çekti. Top kalenin önünde ve Ze Luis filelere kafa vuruşu yaptı ve durumu 1-1 olarak eşitledi. Beşiktaş'ın 63. dakikada yaptığı atakta Josef golü ceza sahası içinde hissetti. Kaleci Erce Kardeşler gol olmasına izin vermedi. Beşiktaş'ın hücumu 79. dakikada sona erdi ve N'Koudou sol kanattan Cenk Tosun 6 pasla evine gitti. Top direğe saptı ve auta çıktı. Dakika 90, Hatayspor'un atak sonrası sol kanattan merkeze giden Ruben topu ayağında fazla açınca Kaan Kanak, ceza sahası önünden yaptığı güçlü bir sol vuruşla topu ağlara gönderi ve Hatayspor bu golle 2-0 öne geçti. 90+7'de hakem Kadir Sağlam, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e sarı kart gösterdi. Maçın kalan dakikalarında her iki takımda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Süper Lig puan sıralamasında 19 puanda kalırken, Hatayspor'un puanı 10 puana yükseldi.