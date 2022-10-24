Beşiktaş Hatay'dan eli boş döndü: Hatayspor 2-1 Beşiktaş

Spor Toto'da Süper Lig 11. hafta maçlarında Atakaş Hatayspor Beşiktaş'ı konuk olarak ağırladı. Beşiktaş'ın il saniyelerde attığı gol karşısında mücadelesinde vazgeçmeyen Hatayspor, özellikle ikinci yarıda çok baskılı oynadı ve maçı 2-1 üstünlükle tamamladı.
İLK GOL 33. SANİYEDE GELDİ
Maçın başlama düdüğünün hemen ardından 33’üncü saniyede hep birlikte rakibinin kalesine yüklenen Beşiktaş, Muleka'nın verdiği pasla sağ çaprazda topla buluşan Weghorst, uzak köşeden sert bir vuruş yaptı. Weghorst'un bu vuruşuyla top ağlarla bulurken skor Beşiktaş 1, Hatayspor 0 şeklinde değişti. Beşiktaş'ın 11. dakikadaki hücumunda Weghorst, Salih Uçan'ın pasını ceza sahasına sokmaya çalıştı, ancak defansın araya girmesiyle sahada kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterildi fakat karar VAR incelemesinden sonrası kaldırıldı.
Hatayspor 33. dakikada çok etkili oynadı. Savunmada hata yapan Saba Lobzhanidze, topun kale önünde Al Kaabi'nin eline geçmesine izin verdi. Al Kaabi'nin şutu direğe auta gitti. Beşiktaş'ın 48. dakikada oyuna girdiği atağında Salih Uçan ceza sahasına girmeden sağdan sert bir şut gönderdi ve defans kornerden müdahale etti. Hızlı bir dönüş yapmak isteyen Tayyip Talha Sanuç, defansa çarptı ve az farkla direği ıskaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 galibiyetiyle sona erdi.