SPOR
05 Temmuz 2022 - 18:50

Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda yayınlanacak? BJK yeni sezon hazırlık maçları kanalı

Beşiktaş taraftarları, yeni sezonun hazırlık maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Haziran ayı sonunda yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı takımın hazırlık maçları ise heyecanla bekleniyor. Peki, Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda yayınlanacak? BJK yeni sezon hazırlık maçlarını yayınlaya kanal...

SPOR
05 Temmuz 2022 - 18:50
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Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda yayınlanacak? BJK yeni sezon hazırlık maçları kanalı


Siyah-beyazlı takım yakın zamanda başladığı yeni sezon hazırlıkları sonrasında düzenlenecek olan hazırlık maç tarihleri merak edilmeye başlandı. Avusturya ve İspanya’da toplam 5 hazırlık maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Avusturya ve İspanya’da gerçekleştirilecek olan toplamda 5 maça çıkacak Beşiktaş'ın hazırlık maçlarını hangi kanalın yayınlayacağı merak ediliyor. Siyah-beyazlı takımın hazırlık maçları D-Smart platformundan yayınlanacak. Beşiktaş’ın Avusturya ve İspanya’da oynayacağı 5 hazırlık maçını Spor Smart ekranlarından takip edebilirsiniz.



beşiktaş

Program belli oldu

D-Smart ekranlarında yer alacak olan hazırlık maçları Aykut Aydın tarafından açıklandı. Temmuz ayı içerisinde Beşiktaş ve Galatasaray'ın tüm hazırlık maçlarını ekranlara geleceğini belirten Aydın sosyal medya hesabında bu haberi paylaştı.

BJK programı

Werder Bremen mücadelesiyle hazırlık maçlarına başlanıyor

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye'de çalışmalarını bitirmesinin ardından Avusturya'da kampa girecek. 3 hazırlık maçına Avusturya'da çıkacak olan Beşiktaş, ilk olarak Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

9 Temmuz Cumartesi 17.00 Beşiktaş-Werder Bremen

12 Temmuz Salı 17.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen

15 Temmuz Cuma 19.00 Beşiktaş-Mainz

BJK

Avusturya'da gerçekleşen maçlar sonrasında ise rotasını İspanya'ya çeviren Beşiktaş sezon öncesinde İspanya'da kampa girecek. Burada 2 hazırlık maçına çıkacak olan siyah-beyazlı takım, Temmuz ayı sonunda ise Vodafone Park’ta Sampdoria ile karşı karşıya gelecek. D-Smart ekranlarında İspanya'da yapılacak hazırlık maçları ise şu şekilde:

23 Temmuz Cumartesi 20.00 Beşiktaş-Wolves

26 Temmuz Salı 20.00 Beşiktaş-Alaves

Beşiktaş Weghorst’a kilitlendi

Beşiktaş Weghorst’a kilitlendi

Kamp programını paylaşan Beşiktaş, bir diğer yandan ise transfer çalışmalarına devam ediyor. Romain Saiss ve Cenk Tosun'la anlaşma sağlayan Beşiktaş, Wout Weghorst transferinde de sona yaklaştı. İlerleyen günlerde Weghorst’un kendisini Beşiktaşlı yapacak imzayı atması bekleniyor.

Transferde stoper bölgesinde yerli oyuncu arayışlarına devam eden Beşiktaş’ın Avusturya kampı öncesinde bazı transferleri tamamlayacağı tahmin ediliyor.

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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