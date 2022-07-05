Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda yayınlanacak? BJK yeni sezon hazırlık maçları kanalı

Siyah-beyazlı takım yakın zamanda başladığı yeni sezon hazırlıkları sonrasında düzenlenecek olan hazırlık maç tarihleri merak edilmeye başlandı. Avusturya ve İspanya’da toplam 5 hazırlık maçına çıkacak olan Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda yayınlanacak?Avusturya ve İspanya’da gerçekleştirilecek olan toplamda 5 maça çıkacak Beşiktaş'ın hazırlık maçlarını hangi kanalın yayınlayacağı merak ediliyor. Siyah-beyazlı takımın hazırlık maçları D-Smart platformundan yayınlanacak. Beşiktaş’ın Avusturya ve İspanya’da oynayacağı 5 hazırlık maçını Spor Smart ekranlarından takip edebilirsiniz.
Program belli olduD-Smart ekranlarında yer alacak olan hazırlık maçları Aykut Aydın tarafından açıklandı. Temmuz ayı içerisinde Beşiktaş ve Galatasaray'ın tüm hazırlık maçlarını ekranlara geleceğini belirten Aydın sosyal medya hesabında bu haberi paylaştı.
Werder Bremen mücadelesiyle hazırlık maçlarına başlanıyorSiyah-beyazlı ekip, Türkiye'de çalışmalarını bitirmesinin ardından Avusturya'da kampa girecek. 3 hazırlık maçına Avusturya'da çıkacak olan Beşiktaş, ilk olarak Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek. 9 Temmuz Cumartesi 17.00 Beşiktaş-Werder Bremen 12 Temmuz Salı 17.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen 15 Temmuz Cuma 19.00 Beşiktaş-Mainz
Avusturya'da gerçekleşen maçlar sonrasında ise rotasını İspanya'ya çeviren Beşiktaş sezon öncesinde İspanya'da kampa girecek. Burada 2 hazırlık maçına çıkacak olan siyah-beyazlı takım, Temmuz ayı sonunda ise Vodafone Park’ta Sampdoria ile karşı karşıya gelecek. D-Smart ekranlarında İspanya'da yapılacak hazırlık maçları ise şu şekilde: 23 Temmuz Cumartesi 20.00 Beşiktaş-Wolves 26 Temmuz Salı 20.00 Beşiktaş-Alaves