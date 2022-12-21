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21 Aralık 2022 - 23:19

Beşiktaş ikinci yarıda geri döndü!

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup etti.

SPOR
21 Aralık 2022 - 23:19
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Beşiktaş ikinci yarıda geri döndü!
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte siyah beyazlılar son 16 turuna yükselirken Şanlıurfaspor kupaya 5. turda veda etti.

 



Maça hızlı başlayan Şanlıurfaspor, henüz 9. dakikada Kemal Rüzgar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün üzerinden çok geçmeden 15. dakikada Kemal Rüzgar bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Beşiktaş ilk devrenin geri kalanında üst üste ataklar yapsa da konuk ekip soyunma odasına 2-0 önde gitti. İkinci yarının başlamasıyla siyah beyazlılar baskısını iyice arttırdı. Beklenen gol 67. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. 3 dakika sonra tekrar sahneye çıkan Cenk, skoru 2-2'ye getirdi. Bu golden de 3 dakika sonra Georges-Kevin N'Koudou sahne aldı ve Beşiktaş'ı 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Mücadelenin sonucunu belirleyen gol ise 85. dakikada Wout Weghorst'tan geldi.

 

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları bu hafta sona erecek. Ardından son 16 turu için kura çekimi yapılacak.

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arda müldür
arda müldür
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