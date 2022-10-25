Beşiktaş'ta kötü zamanlar geçiren ve takımında istediği futbolu oynatamayan Valerien Ismael için siyah-beyazlı yönetim karar verdi. Fransız teknik adamla sözleşmenin feshi konusunda anlaşma saplayan yönetimin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Peş peşe yapılan transferler ve hazırlık döneminin ardından lige iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, İsmail önderliğinde ilk 5 maçında 4 galibiyet ve beraberlik sonrası 14 gol kaydederek taraftarları çok mutlu etmişti. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ancak geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlar ve kötü futbol nedeniyle Beşiktaş liderlik yolunda geri kalmaya başladı.
SPOR
25 Ekim 2022 - 22:15
Beşiktaş ile Valerien Ismael ile yol ayrımı kesinleşti! Tazminat rakamını duyan şaşkına döndü
Beşiktaş'ta Fransız teknik adam Valerien Ismael ile ilgili sıcak gelişmeler var. Beşiktaş yönetimi, sözleşmenin feshi konusunda İsmail ile karşılıklı anlaşmaya vardı. Fransız teknik direktörün alacağı tazminat miktarı da netleşti.
SPOR
25 Ekim 2022 - 22:15
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