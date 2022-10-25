Beşiktaş ile Valerien Ismael ile yol ayrımı kesinleşti! Tazminat rakamını duyan şaşkına döndü













BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA ÇÖKMEYE BAŞLADI

KARŞILIKLI ANLAŞMA SAĞLANDI





İLK SIRADA ŞENOL GÜNEŞ, SERGEN YALÇIN İÇİN İHTİMAL DÜŞÜK





Beşiktaş'ta kötü zamanlar geçiren ve takımında istediği futbolu oynatamayan Valerien Ismael için siyah-beyazlı yönetim karar verdi. Fransız teknik adamla sözleşmenin feshi konusunda anlaşma saplayan yönetimin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Peş peşe yapılan transferler ve hazırlık döneminin ardından lige iyi bir başlangıç ​​yapan Beşiktaş, İsmail önderliğinde ilk 5 maçında 4 galibiyet ve beraberlik sonrası 14 gol kaydederek taraftarları çok mutlu etmişti. Süper Lig'e iyi bir başlangıç ​​yapan ancak geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlar ve kötü futbol nedeniyle Beşiktaş liderlik yolunda geri kalmaya başladı.Güçlü lig sonuçları ve hücum futbolu taraftarları sevindirirken, Başakşehir'den aldığı ilk mağlubiyeti ve ardından İstanbulspor beraberliği bir eleştiri dalgasına yol açtı. Yeni lig ekibi İstanbulspor ile evinde oynanan Fenerbahçe derbisi arasında alınan beraberlik eleştirileri artırdı. Trabzonspor maçında puan kaybettikten sonra Vodafone Park'ta istifa sesleri yükselmeye başladı.Valerien Ismail'in dönemi Beşiktaş'ta sona eriyor. Siyah beyazlılar, ayrılma kararı aldıkları Fransız teknik adamla sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya vardı. Fransız teknik adama sezon sonuna kadar tazminatının yarısı ödenecek. Yaklaşık 450 bin euro alacak olan İsmail, Beşiktaş ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaştı. Beşiktaş yönetimi Fransız teknik adama veda ederken, yarın resmi açıklama yapılması bekleniyor.Teknik direktör adayları arasında ise Şenol Güneş birinci oldu. Güneş'in teklifin gelmesi halinde değerlendireceği söyleniyor. Güneş'in siyah beyazlı takıma geri dönmek için gelecek tekliflere sıcak baktığı bildirildi. Adı geçen diğer isimler ise İlhan Palut ve Lucescu'dur. Beşiktaş'ta ligi kazanan Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak kulübe dönmesi pek olası görünmüyor.