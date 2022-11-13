Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Akdeniz temsilcisi Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası öncesinde ligde son karşılaşmasına çıkacak olan siyah beyazlılar sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta hafta boyunca Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Şenol Güneş, sakat futbolcularından gelen haberle adeta yıkıldı.
SPOR
13 Kasım 2022 - 14:30
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı öncesi eksikleri belli oldu
Beşiktaş'ta bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak olan Antalyaspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş sakat oyuncuları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor.
SPOR
13 Kasım 2022 - 14:30
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