SPOR
13 Kasım 2022 - 14:30

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı öncesi eksikleri belli oldu

Beşiktaş'ta bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak olan Antalyaspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş sakat oyuncuları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor.

SPOR
13 Kasım 2022 - 14:30
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Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı öncesi eksikleri belli oldu


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Akdeniz temsilcisi Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası öncesinde ligde son karşılaşmasına çıkacak olan siyah beyazlılar sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta hafta boyunca Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Şenol Güneş, sakat futbolcularından gelen haberle adeta yıkıldı.



Beşiktaş-Antalyaspor maçı eksikleri

Eksik isimler yerine Şenol Hoca planını yaptı!

Zorlu mücadele öncesinde siyah beyazlılarda Romain Saiss, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Josef de Souza, Rachid Ghezzal gibi isimlerin forma giyemeyeceği öğrenilirken, Şenol Hoca orta sahayı Gedson Fernandes ve Salih Uçan'a emanet edecek olurken, savunma hattında da Necip Uysal ve Tayyip Talha Sanuç'a forma şansı verecek.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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