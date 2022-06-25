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SPOR
25 Haziran 2022 - 09:40

Beşiktaş'ın beklenen transferi gerçekleşti!

Beşiktaş, bir süredir bünyesine katmak istediği Wout Weghorst ile anlaşmaya varıldı. Deneyimli golcü artık yoluna siyah beyazlı takım ile devam edecek .

SPOR
25 Haziran 2022 - 09:40
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Beşiktaş'ın beklenen transferi gerçekleşti!


Beşiktaş 2021-2022 seonunun bitimiyle yeni sezon hazırlıklarına başladı.Takımı güçlendirmek için ince eleyip sık dokuyan takım çok sayıda ismi gözlemlemeye başladı.Siyah beyazlı takım bir süredir anlaşmaya çalıştığı deneyimli gölcü  Wout Weghorst ile sonunda anlaşma sağladı.


Başarılı golcüden olumlu yanıt alan Başiktaş spor kulübü ufak detayları hallederek futbolcu ile imzaları attı.



Yıllık maaşı 2.7 milyon euro
Hollanda'da forvet olarak görev alan ünlü golcünün Beşiktaş için  1 yıllığına Burnley'den kiralık olarak kadroya katılacağı  belirtilirken  İngiliz ekibine kiralama bedeli ödenmeyeceği aktarıldı.Ücret konusundada anlaşmaya varılan futbolcuya yıllık olarak 2.7 milyon euro ücret verielceği belirtildi.
Öte yandan başarılı futbolcunun önceki sezonda Premier Lig'de oynadığı 20 maçta 2 gol 3 asist yaptığı,sezonun ilk yarısında ise Bundesliga'da oynadığı 18 maçta 6 gol 1 asist yaptığı bilgisi edinildi.

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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