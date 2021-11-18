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18 Kasım 2021 - 18:36

Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyar TL'ye yaklaştı

Beşiktaş’ta hafta sonu yapılacak divan kurulu öncesi mali tablo açıklandı. Siyah beyazlıların toplam borcu 4 milyar 343 milyon 479 bin TL olarak açıklandı. Beşiktaş yönetimi Cumartesi günü divan kurulu toplantısında mali tabloya ilişkin detayları açıklayacak.

SPOR
18 Kasım 2021 - 18:36
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Beşiktaş’ın borcu 4.5 milyar TL’ye yaklaştı
Beşiktaş yönetimi kulübün mali tablosu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada borcunun 540 milyon 227 TL’si kulübe, 3 milyar 894 milyon 252 bin TL’si B.J.K. Futbol Yatırım A.Ş’ye ait olduğu bildirildi.



Ayrıca kulübün alacağı olarak 777 milyon 854 bin TL olduğu da raporda yer aldı. beşiktaş yönetiminden yapılan açıklamada koronavirüs salgını sürecinde 2020 yılında olağan ve idari mali genel kongre yapılamamıştı. Bu nedenle geçen senenin raporlarıyla birlikte yeni sezonun raporları 19 Aralık Pazar günü yapılacak.
Çoğunluğun sağlanamaması durumun ikinci ve son toplantı çoğunluk olmasa dahi 26 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.



 
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