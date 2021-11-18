Beşiktaş’ın borcu 4.5 milyar TL’ye yaklaştı

Beşiktaş yönetimi kulübün mali tablosu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada borcunun 540 milyon 227 TL’si kulübe, 3 milyar 894 milyon 252 bin TL’si B.J.K. Futbol Yatırım A.Ş’ye ait olduğu bildirildi.







Ayrıca kulübün alacağı olarak 777 milyon 854 bin TL olduğu da raporda yer aldı. beşiktaş yönetiminden yapılan açıklamada koronavirüs salgını sürecinde 2020 yılında olağan ve idari mali genel kongre yapılamamıştı. Bu nedenle geçen senenin raporlarıyla birlikte yeni sezonun raporları 19 Aralık Pazar günü yapılacak.

Çoğunluğun sağlanamaması durumun ikinci ve son toplantı çoğunluk olmasa dahi 26 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.





