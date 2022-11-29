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29 Kasım 2022 - 12:02

Beşiktaş'ın eski yıldızı takımını şaha kaldırdı! Kamerun Dünya Kupası'na Aboubakar ile tutundu!

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası da heyecanını gösteriyor. G Grubu maçında Kamerun ile Sırbistan arasında gol çekişmesi yaşandı. Afrika milli takımı muhteşem bir geri dönüş yaptı. 2020-21 sezonunda Beşiktaş Süper Lig Şampiyonası'nda kilit rol oynayan Vincent Aboubakar ortaya çıktı ve takımını zirveye taşıdı.

SPOR
29 Kasım 2022 - 12:02
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Beşiktaş'ın eski yıldızı takımını şaha kaldırdı! Kamerun Dünya Kupası'na Aboubakar ile tutundu!


2022 Katar Dünya Kupası G Grubu'nda Kamerun ve Sırbistan kozlarını paylaştı. Al Janoub Stadı'nda heyecanlı bir maç yaşandı. Maçı Iraklı hakem Mohammed Al-Hakim yönetti. Zorlu rekabetin kader adamı Vincent Abubakar'dı. Kamerunlu yıldız performansıyla gündem yarattı.

Karşılaşma öncesi Kamerunlu kaleci Onana'da şoke eden bir gelişme yaşandı. Fransız basınında çıkan haberlere göre Kamerun kalecisi Andre Onana, Sırbistan ile oynanan maç öncesinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışında kaldı.

TOP DİREKTEN GERi DÖNDÜ

Kamerun ile Sırbistan



Kamerun ile Sırbistan maçı hakem düdüğünü çalar çalmaz hızlı başladı. 9. dakikada Tadic ile sağ kanattan giren Hırvat Mitroviç sağ çaprazdan ceza sahasına girerek topu sola doğru çekti ve sol ayağıyla uzak köşeye çarptı. Meşin yuvarlak yan direklerden geri geldi. 17. dakikada Sırbistan sağ kanattan topu ağlara gönderdi. Tadic ceza sahası içinde önüne çıkan topu alıp çizginin ortasına gönderdi.

KAMERUN GOL PERDESİNİ AÇTI

 Kamerun'un sol köşeden köşe vuruşu, boş bir Castelletto fileye göndermeden önce Kunde'nin ceza sahası içindeki arka direğe topa vuran Nkourou oldu. Castelletto, Kamerun adına ilk golünü kaydetti. Rigobert Song liderliğindeki Kamerun milli takımı, 2014'ten bu yana Dünya Kupası maçlarında gol atamadı. Kamerun, 29. dakikada Castelletto'nun golüyle hasrete son vermiş oldu.

Kamerun ile Sırbistan

Pavlovich, Sırbistan için beraberlik golünü 45+1'de kaydetti. Tadic'in sol ayağı sol iç kulvardan serbest vuruşla ortayı bulurken, Pavlovich'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı kafa vuruşu uzak köşeden ağlara çarptı.

Beraberlik golünden tam 2 dakika sonra Sırbistan öne geçmek için ek bir gol attı. Ceza sahası sağ üst köşesinde topu kontrol eden Zivkovic, küçük bir geri pas yakaladı. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Milinkovic-Savic, kalecinin sol köşesinden sol vuruşla kaleye vurdu.

ABOUBAKAR SAHNEYE ÇIKTI

Vincent Aboubakar

64. dakikada defansın arkasına sarkan Abobakar, sağ çaprazdan ceza sahasına daldı. Bu noktada kaleci Savic açıkta kaldı. Savich'e yakın olan Abubakar, sağ ayakla yaptığı şutu sektirerek meşin topu ağlara gönderdi. 81 Kamerun'dan birkaç dakika sonra Mbuemo maçtan ayrıldı ve yerine Beşiktaş'tan Nkoudu geldi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Kamerun final maçında Brezilya ile karşılaşacak, Sırbistan İsviçre ile karşılaşacak.

Vincent Aboubakar

Kamerun, 20 yıl sonra ilk Dünya Kupası golünü attı. Bir Afrika takımı en son 2002'de Suudi Arabistan'ı 1-0 yendikleri zaman galibiyet ve gol elde etmişti. Kamerun, 2010 ve 2014'te üç kez kaybederek 2006 Dünya Kupası'na katılamamıştı. 2018'de mega organizasyona giremeyen Afrika ekibi, 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı ve ilk puanlarını bu maçta aldı. Vincent Aboubakar ise, maçta 1 gol ve 1 asistle Kamerun-Sırbistan'da Yılın Oyuncusu seçildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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