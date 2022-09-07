Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli oldu! Alli'nin sakatlığı takımı etkiledi







Dele Alli'nin forma giymeyeceği maçlar







Alli'ye teknik ekipten büyük yardım

İngiliz topçu Dele Alli, kariyerinde önemli bir yerde bulunması üzerine Sivasspor maçında ilk kez forma giyerek adını duyurdu. Ankaragücü Beşiktaş maçında attığı gol sonrasında sakatlık geçiren Alli'nin sağlık durumu merak edildi. Sahalardan en az ii hafta uzak kalması beklenen Alli'in forma giyemeyeceği maçlar belli oldu. İşte, detaylar...Ankaragücü Beşiktaş maçından 3-2 galip dönen siyh beyazlıların bir golüne imzası olan Dele Alli, gol sevincinin ardından sakatlandı. 2 hafta sahalardan uzak kalan Alli, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giyemeyecek.Siyah beyazlı takımın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael, yeni transfer Dele Alli'nin sağlık durumu ile yakından ilgilenmektedir. Ismael, sağlık ekibinden gelişmelerle ilgili bilgiler alıyor.