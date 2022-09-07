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07 Eylül 2022 - 15:38

Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli oldu! Alli'nin sakatlığı takımı etkiledi

4 Eylül 2022 günü Ankaragücü - Beşiktaş maçında sakatlık geçiren siyah beyazlıların yeni transferi Dele Alli'nin sakatlığının son durumu merak konusu oldu. Sahalardan uzak kalacağı konuşulan Alli'nin kaç maçta yer alamayacağı belli oldu. İşte, Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar haberimizde

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07 Eylül 2022 - 15:38
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Beşiktaş'ın gözde ismi Dele Alli'nin çıkamayacağı maçlar belli oldu! Alli'nin sakatlığı takımı etkiledi


İngiliz topçu Dele Alli, kariyerinde önemli bir yerde bulunması üzerine Sivasspor maçında ilk kez forma giyerek adını duyurdu. Ankaragücü Beşiktaş maçında attığı gol sonrasında sakatlık geçiren Alli'nin sağlık durumu merak edildi. Sahalardan en az ii hafta uzak kalması beklenen Alli'in forma giyemeyeceği maçlar belli oldu. İşte, detaylar...

Dele Alli'nin forma giymeyeceği maçlar

Ankaragücü Beşiktaş maçından 3-2 galip dönen siyh beyazlıların bir golüne imzası olan Dele Alli, gol sevincinin ardından sakatlandı. 2 hafta sahalardan uzak kalan Alli, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giyemeyecek.



Dele Alli'nin sakatlığı

Alli'ye teknik ekipten büyük yardım

Siyah beyazlı takımın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael, yeni transfer Dele Alli'nin sağlık durumu ile yakından ilgilenmektedir. Ismael, sağlık ekibinden gelişmelerle ilgili bilgiler alıyor.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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