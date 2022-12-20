Beşiktaş'ın gözdesiydi! Aissa Laidouni için resmi açıklama geldi













Tunuslu orta sahanın talibi çok!

Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, gelen rapor doğrultusunda orta saha transferine ağırlık verdi. Atiba'nın sezon sonunda futbolu bırakacak olması, Josef'in ise hem fiziksel hem de mental olarak istenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle Şenol Güneş orta sahaya takviye istedi.Bu sezon hem Ferencvaros forması ile hem de Dünya Kupası'nda Tunus forması ile etkili bir oyun ortaya koyan Aissa Laidouni, Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.Ancak transferi zorlaştıran etkenlerin olduğu öğrenildi. Futbolcunun Fransa ve Almanya Ligi'nden rakiplerinin olduğu gelen iddialar arasında yer aldı. Transferde ise en ciddi takımların Beşiktaş ve Celtic olduğu aktarıldı. Geçtiğimiz hafta oyuncunun satışı hakkında Ferencvaros Başkanı Gabor Kubatov olumlu konuşurken, kulüp CEO'su yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı. İlginin olduğunu doğrulayan Ferencvaros CEO'su Pal Orosz henüz somut bir teklif olmadığını ileterek oyuncu için belirledikleri fiyatın 10 Milyon Euro olduğunu açıkladı. Bu açıklamalar sonrasında Beşiktaş ve Celtic'in yüksek bonservis beklentisi sonrası transferden vazgeçmesi bekleniyor. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erse de Ferencvaros'un bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.