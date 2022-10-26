SPOR
26 Ekim 2022 - 11:49

Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş'in ardından 2 sürpriz isim daha geldi!

Valerien İsmail yönetiminde Spor Toto Süper Lig'e etkili bir şekilde katılan, son dönemde alınan sonuçlar nedeniyle beklentileri düşük kalan Beşiktaş, , Valérien Ismael ile yollarını ayırmaya karar verdi ve genç profesörün yerini alacak isim için çalışmalara başladı.

SPOR
26 Ekim 2022 - 11:49
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Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş'in ardından 2 sürpriz isim daha geldi!


Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırmaya karar verdi. Bugün resmiyete dökülmesi beklenen ayrılık kararı başka Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık edeceği toplantıda netlik kazanacak. Çebi'nin toplantıda görüşme yaptığı bazı isimler ile ilgili bilgileri aktaracağı öğrenilirken siyah-beyazlılar'da yeni teknik hoca olmaya en yakın ismin Şenol Güneş olduğu söyleniyor.

Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş



70 yaşındaki tecrübeli hocamın Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında yer alırken yönetim kurulu toplantısı Güneş isminin çıkması durumunda tecrübeli çalıştırıcıyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı konuşuluyor.

Şenol Güneş, Siyah Beyaz liderlik listesinin zirvesine aday...

Beşiktaş ile 2 Süper Lig Şampiyonluğu yaşayan Güneş ve daha sonra A Milli Takımı'na transfer oldu, Ay-Yıldızlar'dan ayrıldıktan sonra takımın başına geçmedi. Güneş ile temaların yakında başlayacağı söylenirken Arap Yarımadası'ndan gelen sayısız teklife rağmen Türkiye'de kariyerine devam etmek istediği öğrenilen Güneş'in Siyah Beyazlı takımın başına geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın gündemine Şenol Güneş

Beşiktaş'ta 2 sürpriz isim daha!

Yönetimin Fransız hocanın yerine teknik direktör adayları olarak Rıza Çalımbay, Mircea Lucescu, İlhan Palut, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı belirlediği öğrenilirken bu isimlere ek olarak 2 yabancı ismin de gündemde olduğu öğrenildi.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğüne kesin gözle bakılan görüşmelerde Rafael Benitez ve Steven Gerrard’ın da değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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