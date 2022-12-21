Beşiktaş'ın konuğu Şanlıurfaspor













Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, Vodafone Park'ta Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Mücadele bugün saat 21:00'da başlayacak. Maçı Burak Pakkan yönetecek.Maç öncesi Beşiktaş'ta 2 eksik bulunuyor. Dünya Kupası'nda Fas forması giyen Romain Saiss, ülkesinin yarı finale yükselmesinde büyük rol oynamıştı. Bu akşam sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta bir diğer eksik ise Rachid Ghezzal. Ligde oynanan Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Ghezzal, başarılı bir ameliyat geçirmişti. O da bu akşam Beşiktaş'ın yararlanamayacağı bir diğer isim. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 22 puan topladı. Siyah beyazlılar puan cetvelinin 8. sırasında bulunuyor. Şanlıurfaspor ise TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele ediyor. Onlar da 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldılar. 33 puan toplayan Şanlıurfaspor, 3. sırada bulunuyor.