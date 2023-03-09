Beşiktaş’ın Miha Zajc için yapacağı teklif belli oldu













Şenol Hoca transferde çok ısrarcı

Spor Toto Süper Lig’de beklentilerin bir hayli altında geçen sezonda şimdiden önümüzdeki sezon için çalışmalarına start vermeye başlayan Beşiktaş’ta yönetim ve teknik ekip arasında kritik görüşmeler gerçekleşti.Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc’ı kadrosuna katmayı çok isterken, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.Şu zamana dek Fenerbahçe yönetimiyle sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan Slovak yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Beşiktaş yönetimi teknik direktörü Şenol Güneş’in çok istediği transfer için oyuncunun menajeriyle nabız yoklarken, siyah beyazlı kulübün Zajc için 1.8 Milyon Euro’dan 3 senelik bir kontrat önereceği iddia edildi. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2018-2019 sezonunda İtalya Ligi ekiplerinden Empoli’den 3.5 Milyon Euro’luk bonservis ücretiyle Fenerbahçe’ye imza atmıştı. Zajc bu sezon sarı lacivertli formayla toplamda 22 karşılaşmada tüm kulvarlarda forma giyme şansı yakalarken, bü mücadelelerde 3 gol ve 2 asistlik katkıyla oynadı.