Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss, Fransa maçını tamamlayamadı













Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan Portekiz maçında sakatlanan Romain Saiss, ülkesini adına tarihi bir karşılaşma niteliği taşıyan Fransa karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Beşiktaş'ın başarılı stoperi Romain Saiss, fedakarlık yaparak çıktığı karşılaşmanın 21. dakikasında ağrıları nedeniyle oyuna devam edemedi ve Fas, zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı.Çeyrek finalde 51, yarı finalde ise 21. dakikada kenara gelen Romain Saiss'ın sakatlığının ne kadar ciddi olduğu önümüzdeki günlerde belli olacak. Başarılı stoper, Portekiz karşılaşmasının ardından Beşiktaş yöneticilerine sakatlığıyla ilgili bilgi vermiş ve büyük bir problemin olmadığını söyleyerek yarı final maçında oynamak istediğini belirtmişti. Tecrübeli oyuncu, Fransa maçının 21. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.