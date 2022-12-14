SPOR
14 Aralık 2022 - 23:40

Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss, Fransa maçını tamamlayamadı

Dünya Kupası yarı final maçına sakat sakat çıkan Romain Saiss, Fransa maçının 21. dakikasında oyunddan çıkmak zorunda kaldı.

SPOR
14 Aralık 2022 - 23:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss, Fransa maçını tamamlayamadı


Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan Portekiz maçında sakatlanan Romain Saiss, ülkesini adına tarihi bir karşılaşma niteliği taşıyan Fransa karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Romain Saiss, fedakarlık yaparak çıktığı karşılaşmanın 21. dakikasında ağrıları nedeniyle oyuna devam edemedi ve Fas, zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı.



Çeyrek finalde 51, yarı finalde ise 21. dakikada kenara gelen Romain Saiss'ın sakatlığının ne kadar ciddi olduğu önümüzdeki günlerde belli olacak.

Başarılı stoper, Portekiz karşılaşmasının ardından Beşiktaş yöneticilerine sakatlığıyla ilgili bilgi vermiş ve büyük bir problemin olmadığını söyleyerek yarı final maçında oynamak istediğini belirtmişti. Tecrübeli oyuncu, Fransa maçının 21. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
Son Haberler
Dünya Kupası'nda finalin adı: Arjantin - Fransa
Dünya Kupası'nda finalin adı: Arjantin - Fransa
Fas'ta Romain Saiss Fransa maçında sahadan sedyeyle çıktı.Beşiktaşlılar bir hayli endişeli
Fas'ta Romain Saiss Fransa maçında sahadan sedyeyle çıktı.Beşiktaşlılar...
Gheorghe Popescu'dan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
Gheorghe Popescu'dan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
Seren Serengil, hastanelik oldu! Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Seren Serengil, hastanelik oldu! Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Türk Telekom'dan Ankara'da farklı tarife...
Türk Telekom'dan Ankara'da farklı tarife...
Anadolu Efes evinde kayıp...
Anadolu Efes evinde kayıp...
VakıfBank da Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı...
VakıfBank da Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus Mert Hakan Yandaş'ın biletini kesti
Fenerbahçe'de Jorge Jesus Mert Hakan Yandaş'ın biletini kesti
Beşiktaş, çalışmalarına son sürat devam ediyor...
Beşiktaş, çalışmalarına son sürat devam ediyor...
Şenol Güneş Jackson Muleka'dan sezonun kalan bölümünde çok şey bekliyor
Şenol Güneş Jackson Muleka'dan sezonun kalan bölümünde çok şey...
Beşiktaş Wout Weghorst'un bonservisini almak için harekete geçiyor
Beşiktaş Wout Weghorst'un bonservisini almak için harekete geçiyor
Chelsea'de Armando Broja şoku! Yıldız isim sezonu kapattı
Chelsea'de Armando Broja şoku! Yıldız isim sezonu kapattı
Cristiano Ronaldo ve Real Madrid ilişkisinde bomba gelişme...
Cristiano Ronaldo ve Real Madrid ilişkisinde bomba gelişme...
Eski aslan Jordan Taylor'ın yeni durağı İngiltere oldu. Taylor, London Lions’a imzayı attı...
Eski aslan Jordan Taylor'ın yeni durağı İngiltere oldu. Taylor, London...
Ekrem İmamoğlu’na ünlü isimlerden destek yağıyor
Ekrem İmamoğlu’na ünlü isimlerden destek yağıyor