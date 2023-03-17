Beşiktaş’ın Vitor Tormena ısrarı devam ediyor













Savunma hattında değişim yaşanacak

Spor Toto Süper Lig’deki ara transfer döneminde ismi sıkça Beşiktaş ile anılan Portekiz ekibi Braga’nın stoperi Vitor Tormena’nın transferi gerçekleşmemişti. Beşiktaş, Tormena transferinde anlaşma sağlanamamasının ardından Sampdoria forması giyen Omar Colley’i renklerine bağlamıştı.Önümüzdeki sezon için kadro planlama çalışmalarına start veren Beşiktaş’ta Romain Saiss ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, stoper transferi için bir kez daha Tormena ismi gündeme geldi.Saiss ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Beşiktaş’ın Portekiz ekibi Braga’nın kapısını Tormena transferi için bir kez daha çalacağı öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in ara transfer döneminde de kadrosuna katılmasını istediği 27 yaşındaki savunma oyuncusunun önümüzeki sezon için transferine de onay verdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Beşiktaş yönetimini Bragalı Tormena’nın transferini 2.5 Milyon Euro civarında bir bonservis ücretiyle bitirmeyi hedeflediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.