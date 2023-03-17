SPOR
17 Mart 2023 - 11:56

Beşiktaş'ın Vitor Tormena ısrarı devam ediyor

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta stoper transferi için yeniden Vitor Tormena ismi gündeme geldi. Siyah beyazlılar transferi bu kez bitirmek istiyor.

SPOR
17 Mart 2023 - 11:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Beşiktaş’ın Vitor Tormena ısrarı devam ediyor


Spor Toto Süper Lig’deki ara transfer döneminde ismi sıkça Beşiktaş ile anılan Portekiz ekibi Braga’nın stoperi Vitor Tormena’nın transferi gerçekleşmemişti. Beşiktaş, Tormena transferinde anlaşma sağlanamamasının ardından Sampdoria forması giyen Omar Colley’i renklerine bağlamıştı.

Önümüzdeki sezon için kadro planlama çalışmalarına start veren Beşiktaş’ta Romain Saiss ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, stoper transferi için bir kez daha Tormena ismi gündeme geldi.



vitor tormena braga bjk sezon sonu transfer

Savunma hattında değişim yaşanacak

Saiss ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Beşiktaş’ın Portekiz ekibi Braga’nın kapısını Tormena transferi için bir kez daha çalacağı öğrenildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in ara transfer döneminde de kadrosuna katılmasını istediği 27 yaşındaki savunma oyuncusunun önümüzeki sezon için transferine de onay verdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Beşiktaş yönetimini Bragalı Tormena’nın transferini 2.5 Milyon Euro civarında bir bonservis ücretiyle bitirmeyi hedeflediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ