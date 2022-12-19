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19 Aralık 2022 - 12:55

Beşiktaş'ın Wout Weghorst planı ortaya çıktı

Beşiktaş'ın, yaz transfer döneminde Burnley'den kadrosuna kattığı Hollandalı golcüde flaş gelişmeler yaşanıyor.

SPOR
19 Aralık 2022 - 12:55
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Beşiktaş'ın Wout Weghorst planı ortaya çıktı


Beşiktaş'ta forma giydiği 14 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Wout Weghorst, taraftarların sevgilisi haline gelmişti. 

Sezon başında İngiltere Championship takımlarından Burnley'den bedelsiz olarak kiralanan oyuncunun sözleşmesinde 10 Milyon Euro'luk bedel karşılığında bonservisi alınır maddesi bulunuyordu.



Oyuncunun Hollanda Milli Takımı ile gösterdiği performans, taliplerini de arttırdı. Birçok Avrupa kulüplerinin Wout Weghorst için Burnley'in kapısını çalacağı iddiaları ortaya çıktı. Bu gelişmeler üzerine Beşiktaş Yönetimi harekete geçirdi.

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Burnley ile yapılan anlaşmaya göre 10 Milyon Euro'yu 4 taksitte ödemesi gereken Beşiktaş'ın, bu bedeli çok bulduğu ve 5-6 Milyon Euro bandına çekmeye çalıştığı öğrenildi.

Beşiktaş taraftarına büyük iş düşüyor!

Burnley'in Championship'ten Premier Lig'e yükselmesi halinde oyuncuyu geri çağıracağı öğrenildi. Ancak ailesinin zenginliğinden dolayı paraya ihtiyaç duymayan Wout Weghorst, Beşiktaş taraftarının ilgi ve alakasının paranın önüne geçeceği iddia edildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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