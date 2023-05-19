Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'e Avrupa'dan çılgın teklif!







AJAX VE LAZİO, FERNANDES'İ İSTİYOR











Beşiktaş'ın Portekiz asıllı oyuncusu Gedson Fernandes, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekerek radarına girdi. Şenol Güneş'in gelmesiyle çıkış yapan genç oyuncu, Avrupa'nın en büyük beş liginden birine geri dönme hayali kuruyor.Beşiktaş'ın önemli oyuncularından birisi olan Gedson Fernandes, Şenol Güneş'in transferi sonrası takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Ajax ve Lazio'nun Fernandes için 20 milyon euro'luk transfer talep etmesinin ardından maça gözlemci gönderdiği söylendi.Ajax ve Lazio Roma tekliflerinin bu bant seviyesinde olduğu söyleniyor. Gedson Fernandes, ayrıca İtalya'dan gelen tekliflere Hollanda'dan gelenlere öncelik vererek bir dizi teklifi değerlendirdi. Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 resmi maçta gol atamadı ve 5 asist yaptı.