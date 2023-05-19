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19 Mayıs 2023 - 00:05

Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'e Avrupa'dan çılgın teklif!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in performansı birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Gedson Fernandes, Avrupa'ya dönmek istiyor ve ayrılmayı ise dört gözle bekliyor. Detaylar haberimizde..

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19 Mayıs 2023 - 00:05
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Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'e Avrupa'dan çılgın teklif!


Beşiktaş'ın Portekiz asıllı oyuncusu Gedson Fernandes, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekerek radarına girdi. Şenol Güneş'in gelmesiyle çıkış yapan genç oyuncu, Avrupa'nın en büyük beş liginden birine geri dönme hayali kuruyor.

AJAX VE LAZİO, FERNANDES'İ İSTİYOR

Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'e Avrupa'dan çılgın teklif

Beşiktaş'ın önemli oyuncularından birisi olan Gedson Fernandes, Şenol Güneş'in transferi sonrası takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Ajax ve Lazio'nun Fernandes için 20 milyon euro'luk transfer talep etmesinin ardından maça gözlemci gönderdiği söylendi.



Ajax ve Lazio Roma tekliflerinin bu bant seviyesinde olduğu söyleniyor.

Gedson Fernandes, ayrıca İtalya'dan gelen tekliflere Hollanda'dan gelenlere öncelik vererek bir dizi teklifi değerlendirdi. Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 resmi maçta gol atamadı ve 5 asist yaptı.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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