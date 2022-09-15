Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular; kondisyon ve taktik çalıştılar. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı idmanla tamamlayıp kampa girecek.
SPOR
15 Eylül 2022 - 16:23
Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
SPOR
15 Eylül 2022 - 16:23
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