SPOR
21 Mart 2023 - 15:53

Beşiktaş James Rodriguez için imkanlarını zorlayacak

Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, yıldız transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan James Rodriguez için nabız yokluyor.

SPOR
21 Mart 2023 - 15:53
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Beşiktaş James Rodriguez için imkanlarını zorlayacak
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Spor Toto Süper Lig’de önümüzdeki sezonun kadro planlaması için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş’ta yönetim bir yıldız transferi yapmayı çok istiyor.

Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş ile yapılan görüşmelerde yönetim çeşitli adaylar üzerinde dururken, gündeme gelen isimlerden birinin de Kolombiyalı yıldız James Rodriguez olduğu iddia edildi.

Kartal yıldız ismi çok istiyor



Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan James’in kulübüyle yeni sözleşme konusunda halen anlaşma sağlayamamış olması siyah beyazlıları harekete geçirdi.

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Dele Alli’yi sezon başında kiralayan Beşiktaş oyuncusundan beklediği verimi alamaması nedeniyle sezon sonunda oyuncusuyla yola devam etmeyecek. Bu noktada da gündeme 10 numara pozisyonuna yeni bir ismin transfer edilmesi konusu gündeme geldi.

10 numaraya James Rodriguez’i transfer etmeyi planlayan siyah beyazlılar oyuncunun menajeriyle ilk temasını kurarken, yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği konuşuluyor. James’in Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı, siyah beyazlılarda kendisini yeniden ispat edebileceğini düşündüğü söyleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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