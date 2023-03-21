Beşiktaş James Rodriguez için imkanlarını zorlayacak







Kartal yıldız ismi çok istiyor







Spor Toto Süper Lig’de önümüzdeki sezonun kadro planlaması için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş’ta yönetim bir yıldız transferi yapmayı çok istiyor.Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş ile yapılan görüşmelerde yönetim çeşitli adaylar üzerinde dururken, gündeme gelen isimlerden birinin de Kolombiyalı yıldız James Rodriguez olduğu iddia edildi.Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan James’in kulübüyle yeni sözleşme konusunda halen anlaşma sağlayamamış olması siyah beyazlıları harekete geçirdi.Dele Alli’yi sezon başında kiralayan Beşiktaş oyuncusundan beklediği verimi alamaması nedeniyle sezon sonunda oyuncusuyla yola devam etmeyecek. Bu noktada da gündeme 10 numara pozisyonuna yeni bir ismin transfer edilmesi konusu gündeme geldi. 10 numaraya James Rodriguez’i transfer etmeyi planlayan siyah beyazlılar oyuncunun menajeriyle ilk temasını kurarken, yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği konuşuluyor. James’in Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı, siyah beyazlılarda kendisini yeniden ispat edebileceğini düşündüğü söyleniyor.