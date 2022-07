Beşiktaş, kanat harekatında Christian Fassnacht ile karar kıldı!

Beşiktaş kanat harekatında istediğin, buldu

Hem hızlı hem de skorer

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşandı. Teknik direktör Valerien Ismael, yönetime takımla ilgili genel isteklerini iletti ve çalışmaların bu yönde ilerlemesini sağladı. Kanat oyuncusu eksiğini tamamlamak isteyen Beşiktaş, İsviçreli kanat oyuncusu Christian Fassnacht'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlı kulüp 28 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla her konuda anlaşma sağlarken Fassnacht'ın da siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu söylediği öğrenildi.Transfer çalışmalarını ince eleyip sık dokuyarak yapan Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu İsviçreli kanat oyuncusuyla anlaşma şartlarını konuştu. İsviçreli futbolcuyla hemen hemen her konuda anlaşan siyah-beyazlı yönetim görüşmeleri hızlandırdı. Teknik direktör Valerien İsmael'in çok istediği İsviçreli kanat oyuncusunu 2022-2023 sezonu başlamadan kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Fransız çalıştırıcının hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda görüşmelere hız verdiği ve sözleşmenin bir an önce yapılması konusundaki çalışmalarına devam ettiği belirtildi. İsviçre'nin güçlü ekiplerinden birisi olan Young Boys ile görüşmeleri devam eden Beşiktaş yönetiminin, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Fassnacht için kulübe 3.5 milyon Euro talep ettiği öğrenilirken siyah-beyazlıların aslında 2.5 milyon Euro'ya bu transferi bitirmek istediği konuşuluyor.her iki kulübün arasındaki görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği öğrenilirken transferin bu hafta içi tamamlanmasının beklenildiği de gelen bilgiler arsında yer aldı.Orta sahada sağ pozisyonda görev alan Christian Fassnacht, aynı zamanda orta saha sol kısımda ve 10 numara pozisyonunda da oynuyor. Zürich altyapısından gelen tecrübeli oyuncu 2017 yazından beri bedelsiz olarak gittiği Young Boys'da oynuyor.Yaklaşık 5 yıldır aynı takımda yer alan ve takımıyla toplam 220 maça çıkan Fassnacht, takımına 66 gol kaydetmiş ve 34'de asist gerçekleştirmiştir. Geçtiğimiz sezonda 28 karşılaşmaya çıkan Fassnacht, takımı için 12 gol atarken 4 tanede gol pası vermiştir. Güçlü fiziğiyle ve sahadaki hızıyla dikkat çeken Fassnacht'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro gösteriliyor.