BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışması sonrası koşu ve ayak tenisi çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.
SPOR
14 Eylül 2022 - 20:58
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
SPOR
14 Eylül 2022 - 20:58
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