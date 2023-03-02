Beşiktaş Masuaku’nun satın alma opsiyonunu kaldıramadı













Şenol Güneş'ten Masuaku açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’tan kiralık olarak transfer olan Arthur Masuaku, geldiği günden bu yana inişli çıkışlı bir form grafiği çizmişti.Beşiktaş’ta 5 resmi karşılaşmada daha süre alırsa kiralık olan sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girecek olan Arthur Masuaku’nun sezonun kalan bölümünde ne kadar süre alacağı büyük bir merak konusu haline gelmişti. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonlu bonservis ücretinin 2.2 Milyon Euro olduğu öğrenildi.Nevzat Demir Tesisleri’nde geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Masuaku’nun sözleşmesinde yer alan maddenin kaldırılabilmesi adına yönetimin İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmeden sonuç alamadığını belitti. Ayrıca Masuaku’nun kronik bir diz sakatlığı olduğuna da dikkat çeken tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş formasıyla sezon başından bu yana toplamda 21 karşılaşmada süre alan Arthur Masuaku bu müsabakalarda 1 gol ve 3 asistlik bir katkıyla oynamıştı.