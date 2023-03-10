Beşiktaş orta sahaya Jefferson Lerma’yı istiyor













Kartal orta saha için Lerma'yı istiyor

Spor Toto Süper Lig’de mevcut sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan siyah beyazlılar önümüzdeki sezon için çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.Beşiktaş’ta teknik ekip ve yönetim orta sahaya takviye yapılması yönünde bir karar alırken, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan Josef de Souza tarzında bir oyuncuyu aramaya başladı.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth’da forma giyen Jefferson Lerma’yı gündemine alan Beşiktaş bir süredir oyuncuyu yakından takip ediyor.Lerma’nın kulübüyle olan sözleşmesinin sona erecek olması ve henüz yeni sözleşme konusunda bir anlaşma imzalayamamış olması büyük bir avantaj gibi göze çarpıyor. 2018-2019 sezonunda İspanyol ekibi Levante’den Bournemouth’a imza atan Lerma için tamı tamına 30.5 Milyon Euro bir bonservis ücreti ödenmişti. Lerma ise bu sezon sahaya çıktığı 24 karşılaşmada 3 gollük bir katkı sağladı. Beşiktaş, Lerma’nın menajeriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde önümüzdeki günlerde olumlu yada olumsuz bir sonuç almayı hedeflerken, oyuncunun kulübüyle sözleşmesini yenilemesi durumunda da transferden vazgeçecek.