Beşiktaş Romain Saiss için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye karar verdi













Fas formasıyla Dünya Kupası’nda sergilediği oyunuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Romain Saiss konusunda siyah beyazlılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Katar Dünya Kupası’nda sakat sakat forma giymesiyle birlikte yaşadığı sakatlık problemini daha da yükselten Saiss’a hem Beşiktaşlı taraftar hem de yönetim büyük tepki göstermişti.Fas formasıyla bu sezon Dünya Kupası’nda büyük bir başarıya imza atan Saiss, ülkesiyle kupada 4. olmayı başarmıştı.Fransız gazetelerinin belirlemiş olduğu Dünya Kupası’nın en iyi ilk 11’inde de kendisine yer bulan Romain Saiss için Arap Yarımadası ve İtalya’dan bazı tekliflerin olduğu konuşuluyordu. Beşiktaş yönetimi yaptığı değerlendirmeler sonucunda tecrübeli stoperi için kararını verdi. Siyah beyazlılar Ocak ayındaki ara transfer döneminde Saiss için 6 Milyon Euro’nun üstünde gelecek olan teklifleri değerlendirme yönünde karar verdi.