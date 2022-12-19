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19 Aralık 2022 - 14:19

Beşiktaş Romain Saiss için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye karar verdi

Romain Saiss konusunu haftalardır gündeminden düşürmeyen Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Saiss için Beşiktaş gelen teklifleri değerlendirecek.

SPOR
19 Aralık 2022 - 14:19
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Beşiktaş Romain Saiss için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye karar verdi


Fas formasıyla Dünya Kupası’nda sergilediği oyunuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Romain Saiss konusunda siyah beyazlılarda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Katar Dünya Kupası’nda sakat sakat forma giymesiyle birlikte yaşadığı sakatlık problemini daha da yükselten Saiss’a hem Beşiktaşlı taraftar hem de yönetim büyük tepki göstermişti.



Fas formasıyla bu sezon Dünya Kupası’nda büyük bir başarıya imza atan Saiss, ülkesiyle kupada 4. olmayı başarmıştı.

saiss beşiktaş'tan ayrılabilir

Fransız gazetelerinin belirlemiş olduğu Dünya Kupası’nın en iyi ilk 11’inde de kendisine yer bulan Romain Saiss için Arap Yarımadası ve İtalya’dan bazı tekliflerin olduğu konuşuluyordu.

Beşiktaş yönetimi yaptığı değerlendirmeler sonucunda tecrübeli stoperi için kararını verdi.

Siyah beyazlılar Ocak ayındaki ara transfer döneminde Saiss için 6 Milyon Euro’nun üstünde gelecek olan teklifleri değerlendirme yönünde karar verdi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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