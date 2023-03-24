Beşiktaş sezon sonunda Duhan Aksu’yu kadrosuna katabilir







Sol bek transferi için büyük sürpriz







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transferlerini erkenden bitirerek, takımının daha da hazır bir sezon geçirmesini istiyor.Bu doğrultuda Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Teknik Direktör Şenol Güneş arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde sol bek bölgesi için yapılan planlama büyük dikkat çekti.Arthur Masuaku ile yola devam etme kararı alan tecrübeli teknik adamın Umut Meraş’dan memnun olmaması nedeniyle o bölgeye rekabeti arttıracak bir oyuncunun transfer edilmesini istediği öğrenildi.Teklif gelmesi durumunda Umut Meraş ile de yollarını ayırmaya hazır olan Beşiktaş transferde rotasını Süper Lig’e çevrildi. İstanbulspor forması giyen 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Duhan Aksu’yu gündemine alan siyah beyazlılar, oyuncunun sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini kulübüyle halen yenilememiş olması üzerine harekete geçmeye hazırlanıyor.