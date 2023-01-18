SPOR
18 Ocak 2023 - 09:43

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın geliş tarihi belli oldu. Kamerunlu golcü bugün İstanbul'da olacak

Beşiktaşlı taraftarların bir süredir transferini büyük bir heyecanla beklediği Vincent Aboubakar'dan müjdeli haber geldi. Golcü oyuncu bugün kulübüyle sözleşme feshi işlemlerini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelecek.

SPOR
18 Ocak 2023 - 09:43
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Beşiktaş'ta Aboubakar'ın geliş tarihi belli oldu. Kamerunlu golcü bugün İstanbul'da olacak
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta bir süredir büyük bir heyecanla beklenen Vincent Aboubakar transferinde siyah beyazlı kulüp mutlu sona çok yaklaştı.

Wout Weghorst'un İngiliz devi Manchester United'a imza atmasının ardından golcü transferinde nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenen Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'a talip olmuştu.

Sözleşmesini feshettti geliyor!



Aboubakar'ın Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile olan sözleşmesini feshetmesine kesin gözüyle bakılırken, Kamerunlu golcü bir süredir sözleşme feshi için kulüpten olan alacakları için pazarlık halindeydi.

aboubakar'ın geliş tarihi belli oldu

Beşiktaş yönetimiyle el sıkışan Vincent Aboubakar'ın Al Nassr ile işlemlerini bir süredir tamamlaması beklenirken, müjdeli haber sonunda yetkililere ulaştı.

Aboubakar'ın menajeri bugün içerisinde Nassr ile sözleşmesinin feshedileceğini Beşiktaş kulübüne bildirirken, aynı zamanda Kamerunlu oyuncunun bugün içerisinde de İstanbul'a yola çıkacağını bildirdi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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