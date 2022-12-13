SPOR
13 Aralık 2022 - 10:58

Beşiktaş'ta adeta soğuk savaş yaşanıyor

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı'nda yaşanan gerilimin sancıları devam ediyor.

SPOR
13 Aralık 2022 - 10:58
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Beşiktaş'ta adeta soğuk savaş yaşanıyor


Siyah-Beyazlılarda her dört ayda bir gerçekleşen Divan Kurulu Toplantısı, Aralık ayı başında Vodafone Park'ta gerçekleşti. Toplantıda Beşiktaş'ın borcunun 6 Milyar TL olduğu açıklanırken, yaşanan tartışmalar gündeme bomba gibi düştü.

Divan Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi artan borçlardan dolayı sert bir dille eleştirmesi, Beşiktaş camiasında büyük ses getirdi. Başkan Çebi ise toplantıdan erken ayrılarak saygısından dolayı şimdilik cevap vermek istemediğini söyledi ve borcun geçmiş dönemde yapıldığını ve ciddi bir faiz yükü ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.



Yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Çebi geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV kanalında Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ü eleştirdi. ''Başkan Adayı olmak gibi bir isteği varsa bunu açıklamalı'' yorumunda bulunan Çebi ayrıca ''Beşiktaş'ın kurumları muhalefet etme yeri değildir'' diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ise, yaptığı sosyal medya paylaşımında kendisini ziyarete gelen bir Beşiktaş taraftarına teşekkür ederken, Kurum ile Kurul arasındaki farkı bilenler, bilmeyenlere anlatsın diyerek Başkan Çebi'ye adeta gönderme yaptı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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