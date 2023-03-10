Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi’den muhalefete sert çıkış







Başkan Çebi'den çok sert sözler!







Bugün Vodafone Park’ta gerçekleştirilen ‘Bırakmam Seni Türkiyem’ basın toplantısında mikrofonların başına geçen Başkan Ahmet Nur Çebi, açıklamalarıyla gündeme adeta bomba gibi düşmeyi başardı.Ahmet Nur Çebi, kulüpte kendisine karşı olan çok ciddi bir muhalefet grubu olduğunu söylerken, yapılan bu muhalefetin Beşiktaş’ın rakiplerinin ekmeğine yağ sürdüğünü söyledi. Başkan Çebi, yaptığı açıklamalarda;‘ Beşiktaş’ın haklarını böylesine bir dönemde korumaya çalışan bir başkan varsa ben kesinlikle saldırıya geçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yapılan saldırının kulübümüze bir fayda sağlamadığını aksine zararı olduğu düşüncesindeyim. Muhalefet olmanız tabii mümkün ancak kulübümüze zarar verecek bir noktada olmanız doğru değil. Burada geçtiğimiz aylarda gerçekleşen seçime katılmayan kişiler, her ne hikmetse 3-4 aydır tribünlerde, bazı yerlerde şoförleriyle birlikte taraftarların aklına girerek tezahüratlar yaptırıyor. Beşiktaş’a zarar veren hiçbir kimse Beşiktaşlı olamaz. Buradan söylüyorum! Herkes kendine çeki düzen verecek. Siz eğer Beşiktaş’ı yıpratıyorsanız bu kulübe gönülden bağlı değilsiniz demektir. ‘ ifadelerini kullandı.