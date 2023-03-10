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10 Mart 2023 - 19:55

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Play-Off açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son günlerde bir hayli konuşulmaya başlanan Süper Lig için Play-Off sistemi iddiaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SPOR
10 Mart 2023 - 19:55
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Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi’den Play-Off açıklaması


Bırakmam Seni Türkiyem programı kapsamında bugün basın mensuplarıyla bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deprem bölgesiyle ilgili olarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca düzenlenen basın toplantısında Başkan Çebi’ye gündeme dair konularda da sorular yöneltilirken, Süper Lig için Play-Off tartışmaları hakkında başkanın söylediği sözler bir hayli ses getirdi.



ahmet nur çebi

Başkan Çebi çok net konuştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig’de Play-Off sistemi hakkında kendisine yöneltilen soruyla ilgili olarak verdiği yanıtta;

‘ Bu konu çok fazla konuşuluyor. Şunu söylemeliyim ki bizim Play-Off ile ilgili olarak ne sözlü ne de yazılı bir talebimiz olmamıştır. Sürekli olarak hem Beşiktaş hem de şahsım üzerinden bu konuları birileri kasıtlı olarak gündeme getiriyor. Ben gündeme getirilen, şahsımı ve kulübümü karalamaya ilişkin olarak ortaya atılan iddiaları kaale almıyorum. Susmaya çalışıyoruz ancak sustukça da yanlış anlamalar devam ediyor… ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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