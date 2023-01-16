Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sesleri! Ahmet Nur Çebi Hadziahmetovic için Konyaspor'a teklif yaptı







Kartal Hadziahmetovic için ilk tekilfini yaptı!







Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte oldukça hareketli günler yaşanıyor. Dört büyüklerin transferde harekete geçmesiyle piyasa iyice kızışmaya başlamıştı. Konyaspor'da son sezonlarda oldukça etkileyici bir performans sergileyerek birçok kulübün dikkatini çekmeyi başaran Amir Hadziahmetovic de transferin en gözde oyuncularından biri olarak gözlere çarpıyor.Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine orta sahaya bir transfer yapmayı hedefleyen siyah beyazlılarda Konyaspor forması giyen Bosnalı oyuncu Amir Hadziahmetovic isminin gündeme alındığı öğrenildi.Konyaspor yönetimiyle Amir'in transferi için görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetiminin 2.5 Milyon Euro bir bonservis ücreti önerdiği öğrenilirken, Konyaspor cephesinin bu rakamı yeterli bulmayarak arttırmak istediği konuşuluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Amir Hadziahmetovic transferi için 2.5 Milyon Euro bonservis ücretinde bir artış yapmayı düşünmezken, takas veya sonraki satıştan pay ekleterek bu transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.